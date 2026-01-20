我是廣告 請繼續往下閱讀

新北市蘆洲區日前發生重大弒親命案，36歲廖姓男子涉嫌持刀殺害雙親，造成兩人身中36刀身亡。警方指出，死者傷勢集中於頭部，行兇手段兇殘；廖男落網後態度冷靜，警詢過程中未見明顯情緒起伏，訊後移送新北地檢署複訊。回顧案情，經營蔥油餅小貨車的廖姓夫妻於18日被發現陳屍住處，現場留有大量血跡。警方調閱監視器畫面發現，17日晚間9時許夫妻返家後，約半小時其兒子即離開住處，行蹤相當可疑。警方隨即鎖定廖男涉有重嫌並展開追緝，於19日晚間在新莊區將其逮捕歸案。警方表示，嫌犯落網時身上僅剩587元，被圍捕時短暫顯露緊張神情，但在返程及說明犯案經過時，語調平穩，未表現出後悔或悲傷情緒。據了解，廖男供稱因長期不滿父母嚴格管教，心生怨懟，並坦承早有殺害父母的念頭。