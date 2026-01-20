我是廣告 請繼續往下閱讀

中天新聞記者兼主播林宸佑捲入共諜案，日前遭到橋頭地檢署指揮搜索，並向法院聲請羈押禁見獲准。由於林宸佑的居住與工作地皆在台北，案件卻由橋頭地檢署跨區偵辦，格外引發外界關注。對此，外界一度傳出案件轉由橋頭地檢署偵辦，是因 台北地檢署 先前僅以情節較輕的洗錢罪向法院聲請搜索遭駁回。回顧案情，綽號「馬德」的林宸佑涉嫌以數千元至數萬元不等代價，向現役軍人收買軍事相關資料，再轉交給大陸人士。16日由橋頭地檢署指揮調查局、憲兵等單位兵分多路展開搜索行動，檢察官訊後，依違反《國家安全法》、《貪污治罪條例》及《刑法》洩密等罪，向 橋頭地院 聲請將林宸佑及另5名現、退役軍人羈押禁見，均獲法院裁准。據了解，最早發掘本案的是 調查局桃園市調處，經長時間蒐證後，於2025年12月即曾報請台北地檢署指揮偵辦，但兩度向法院聲請搜索票未果，最終改向橋頭地檢署報請指揮。針對外界質疑，