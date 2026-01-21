我是廣告 請繼續往下閱讀

▲鷹眼野戰防空相列雷達系統。（圖／總統府提供）

▲M1A2T戰車。（圖／記者呂炯昌攝）

俄烏戰爭中無人機大放異彩，美國軍援烏克蘭的M1A1戰車也難逃無人機攻擊毒手。陸軍司令部建案耗資32億元採購11部「鷹眼野戰防空相列雷達系統」，現已接裝完畢，用於取代老舊的美製PSTAR預警雷達，能夠防禦包括無人機在內的低空目標，遂行野戰與外離島防空作戰任務。陸軍砲兵訓練指揮部遷移至關廟新營區，本月15日正式啟用，由曾經擔任過台南市長的賴清德總統親自剪綵。現場除展出陸射天劍二型防空飛彈、海馬士多管火箭系統，更首度展出「鷹眼雷達接戰管制系統」車，該型車屬於國造蜂眼雷達升級版。陸軍指出，「鷹眼雷達接戰管制系統」用來取代老舊美製PSTAR預警雷達，採車載式雷達，搭配雙聯裝刺針飛彈提供近程低空目標搜索情資、航機融合與威脅評估，執行接戰目標火力指派，能防衛外島重要地區周邊低空安全，遂行野戰防空作戰任務。根據陸軍公布的資料，鷹眼雷達搜索範圍60公里、機動車長7.15公尺、寬2.93公尺、高3.75公尺、最大爬坡角度9.9公尺、最小轉彎半徑9.9公尺、涉水深度50公分、行駛最高速率每小時90公里、油箱300公升、巡航里程400公里、全車裝載重量14.2噸，操作人員為3人。