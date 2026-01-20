我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 事業有成之際，張文晃夫婦始終未忘初心，希望能為在地鄉親盡一份心力。（圖／翻攝畫面）

▲爲體卹救護人員的辛勞，張文晃夫婦毅然決定提高預算，指定捐贈具備挑高空間的「頂級規格救護車」，讓救護人員能在更寬敞、符合人體工學的環境中，專注於搶救生命。（圖／翻攝畫面）

深耕高雄鳳山近二十年的「肯塔基美語」創辦人張文晃與張欣釗為回饋地方，宣布捐贈一輛救護車予高雄市鳳山消防隊。這輛承載著感恩與祝福的救護車，歷經一年多的訂製與等待，終於正式投入服役，將成為守護鳳山居民的重要力量。在深入了解第一線救護需求後，他們發現傳統救護車空間較為低矮，導致救護人員在執行急救時常需彎腰屈膝，不僅影響操作效率，更長期耗損救護員的職業健康。教育樹人，醫療護生這輛救護車從起心動念到正式交付，歷時逾一年。看著新車即將穿梭在鳳山的大街小巷，創辦人張欣釗女士感性地表示：二十年前，她們夫婦選擇在鳳山落腳創業，是這片土地與熱情的鄉親愛護，才有了今天的肯塔基美語。這份恩情，她們夫妻倆始終感念在心。張欣釗進一步提到，教育是百年樹人的志業，滋養孩子的未來；而緊急醫療救護，則是守護人民當下的生命基石。這台救護車是我們對鳳山二十年來的感恩回禮，只盼望透過綿薄之力，讓大家都能身體健康、一切平安。