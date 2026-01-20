日本熊本縣阿蘇火山今（20）日上午發生直升機墜毀事故，一架載有 2 名台灣籍遊客的觀光直升機，在火山口周邊飛行途中失聯。經一個下午的搜索後，搜救直升機發現這架觀光直升機墜毀在山坡上。值得注意的是，在失聯前，乘客的手機因偵測到強烈碰撞，觸發了「車禍偵測」功能，也讓這一可能能夠即時進行回報的功能再度被重視。
阿蘇火山直升機墜機 乘客手機車禍偵測功能觸發
根據熊本放送報導，當地消防單位表示，今天（20日）上午11時4分左右，消防局接獲了來自乘客智慧型手機發出的強烈撞擊通報。雖然消防人員隨即回撥，但無法接通。約在當地時間上午11時50分左右，位於阿蘇市的「阿蘇卡德利樂園」（Cuddly Dominion）也向警方報案稱「預計返回的直升機尚未返回」，警消立刻啟動搜索，並聯繫自衛隊救援。
美媒《哈芬登郵報》曾提到，「車禍偵測」（Crash Detection）是一項平時低調，但在關鍵時刻卻極其有用的功能。這項功能搭載於 iPhone 14 及後續機型，結合了加速度計、高動態範圍陀螺儀、麥克風和氣壓計，用以感測速度劇變及巨大撞擊聲響的嚴重車禍事故。如果你的 iPhone 偵測到車禍或強烈碰撞，你有 10 秒的時間可以取消報警；否則，它會自動撥打 911或當地緊急求救電話，並將你的位置發送給緊急聯絡人。
西奈山醫院（Mount Sinai Hospital）護理師瑟提(Mia Cetti) 表示，「身為一名護理師，我親眼見證了在緊急情況下，時間就是一切，當有人昏迷或無法溝通時，幾分鐘的差距就可能決定生死。車禍偵測功能在你無能為力時仍能代為求援，這點相當重要。」
儘管這項功能具有拯救生命的潛力，但許多人卻因不小心、或是憤怒摔手機而觸發誤報，進而關閉車禍偵測。然而，第一線救援人員表示，錯失真實緊急狀況的風險，遠超過偶爾誤報帶來的困擾。擁有超過 20 年經驗的消防工程師查維茲(Antonio Chavez Jr.)表示，「我們曾多次因為 Apple 的車禍偵測功能啟動，而趕到交通肇事現場；這項功能提供了相當精準的 GPS 座標，引導我們到達事故的位置。」
至於擔心誤報會浪費時間？查維茲強調，這並不是一個大問題，這類誤報事件的發生率極低，目前並不需要擔心。更多人應該使用車禍偵測服務。因為他們可能會遇到陷入昏迷、急需緊急救援的情況。
哪些機型具備車禍偵測或類似的撞擊功能？
這項技術目前主要應用於 Apple iPhone 與 Google Pixel 系列手機， iPhone 14 系列就將「車禍偵測」功能列為標準功能，Google Pixel又比iPhone更早導入這一功能，透過「個人安全」App 運作，利用加速度計和麥克風等功能探測環境，若觸發警報，會先詢問傷勢，無人操作會轉為自動通報。
此外，包含Apple Watch、Google Pixel Watch 與 Samsung Galaxy Watch等穿戴裝置，也內建跌倒偵測功能，Apple Watch也能夠協助通話，若持有iPhone 14以上的使用者，同時配戴 Apple Watch ，介面會優先顯示在手錶上，確保在手機噴飛的極端狀況下仍能進行語音對話。
我是廣告 請繼續往下閱讀
根據熊本放送報導，當地消防單位表示，今天（20日）上午11時4分左右，消防局接獲了來自乘客智慧型手機發出的強烈撞擊通報。雖然消防人員隨即回撥，但無法接通。約在當地時間上午11時50分左右，位於阿蘇市的「阿蘇卡德利樂園」（Cuddly Dominion）也向警方報案稱「預計返回的直升機尚未返回」，警消立刻啟動搜索，並聯繫自衛隊救援。
美媒《哈芬登郵報》曾提到，「車禍偵測」（Crash Detection）是一項平時低調，但在關鍵時刻卻極其有用的功能。這項功能搭載於 iPhone 14 及後續機型，結合了加速度計、高動態範圍陀螺儀、麥克風和氣壓計，用以感測速度劇變及巨大撞擊聲響的嚴重車禍事故。如果你的 iPhone 偵測到車禍或強烈碰撞，你有 10 秒的時間可以取消報警；否則，它會自動撥打 911或當地緊急求救電話，並將你的位置發送給緊急聯絡人。
西奈山醫院（Mount Sinai Hospital）護理師瑟提(Mia Cetti) 表示，「身為一名護理師，我親眼見證了在緊急情況下，時間就是一切，當有人昏迷或無法溝通時，幾分鐘的差距就可能決定生死。車禍偵測功能在你無能為力時仍能代為求援，這點相當重要。」
儘管這項功能具有拯救生命的潛力，但許多人卻因不小心、或是憤怒摔手機而觸發誤報，進而關閉車禍偵測。然而，第一線救援人員表示，錯失真實緊急狀況的風險，遠超過偶爾誤報帶來的困擾。擁有超過 20 年經驗的消防工程師查維茲(Antonio Chavez Jr.)表示，「我們曾多次因為 Apple 的車禍偵測功能啟動，而趕到交通肇事現場；這項功能提供了相當精準的 GPS 座標，引導我們到達事故的位置。」
至於擔心誤報會浪費時間？查維茲強調，這並不是一個大問題，這類誤報事件的發生率極低，目前並不需要擔心。更多人應該使用車禍偵測服務。因為他們可能會遇到陷入昏迷、急需緊急救援的情況。
哪些機型具備車禍偵測或類似的撞擊功能？
這項技術目前主要應用於 Apple iPhone 與 Google Pixel 系列手機， iPhone 14 系列就將「車禍偵測」功能列為標準功能，Google Pixel又比iPhone更早導入這一功能，透過「個人安全」App 運作，利用加速度計和麥克風等功能探測環境，若觸發警報，會先詢問傷勢，無人操作會轉為自動通報。
此外，包含Apple Watch、Google Pixel Watch 與 Samsung Galaxy Watch等穿戴裝置，也內建跌倒偵測功能，Apple Watch也能夠協助通話，若持有iPhone 14以上的使用者，同時配戴 Apple Watch ，介面會優先顯示在手錶上，確保在手機噴飛的極端狀況下仍能進行語音對話。