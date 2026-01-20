台灣公部門的美學正在進步！近期有民眾發現，家裡附近電線桿上張貼的「停電通知單」突然改版，設計感十足且資訊一目了然。對此，負責設計的「偶爾設計 OR design」也出面曝光設計理念，讓大批網友狂讚：「真的好看、漂亮很多！」
台電「停電通知單」改版了！民眾狂讚：超好看
近期有民眾在社群平台Threads上分享，自己家裡附近後續幾天有計畫性停電，結果張貼在電線桿、佈告欄的停電通知，並不是過往紅色底、字密密麻麻的紙張，而是有著大大「停電通知」字樣的黃色樣貌，而且字體、規格似乎都經過精密設計，預計停電時間放置在中間，注意事項則放在下方，資訊一目了然。
對此，負責設計新版「停電通知單」的公司「偶爾設計 OR design」今（20）日也出面分享設計理念：「去年我們接到來自台電的委託，希望將停電通知單變得更一目了然，讓民眾在第一眼就抓到施工停電的重點資訊，提前為短暫停電做好準備。也讓民眾瞭解停電是為了確保施工安全，避免民眾誤會是因為缺電或未繳電費所造成的停電。」
偶爾設計也開始分享設計過程的情況，「我們與台電密切討論，重新整理停電通知單的資訊層級、視覺動線，讓視覺重點簡單明瞭，民眾馬上就能知道預計停電的時間，並且能清楚找到查證及諮詢管道。」
同時，因為停電通知單需要頻繁編輯，偶爾設計團隊將通知單模板區分為固定資訊及可編輯資訊，保留各區處的編輯彈性，也兼顧停電通知單的一致識別。此外，藉由通知單模板套印也能大幅降低印刷成本，讓通知單可以用彩色形式出現，提升吸睛程度。
最終成品就是這次全新版本的「停電通知單」，偶爾設計也表示：「很開心有愈來愈多人和機關重視設計的重要性，期待能一起讓台灣的公共資訊變得更清楚好懂！」
消息曝光後，也讓大批網友狂讚，「台灣的各方面美學設計慢慢被重視了」、「資訊傳達清楚，排版也非常好閱讀，而且漂亮很多，黃色也有警示作用」、「最近拿到還懷疑了一下想說這是台電官方的嗎」、「第一次收到停電通知單沒有轉頭就回收」。此外，甚至有民眾分享，有部分施工單位還是使用舊版本的紅底字印製通知單，但套上了全新設計之後，還是相當好看明顯。
偶爾設計、台灣電力公司
