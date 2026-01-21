我是廣告 請繼續往下閱讀

▲布魯克林（左）控訴父母不斷破壞自己和老婆妮可拉佩茲的感情。（圖／美聯社）

▲布魯克林（後排右一）控訴，長期遭父母操控和施壓，以維持「貝克漢家族」、「貝克漢品牌」完美形象和龐大利益。（圖／IG@davidbeckham）

英國足球金童大衛貝克漢（David Beckham）一家最近爆出家庭內訌醜聞，矛頭直指大兒子布魯克林貝克漢（Brooklyn Beckham），這位現年26歲的貝克漢家族長子，不僅因為婚姻與父母發生激烈衝突，還控訴自己始終被雙親操控人生，並公開與其撕破臉，讓外界好奇他究竟是誰、為何選擇與家人切割。布魯克林出生於名人家庭，自小便備受關注。雖然他曾經在青少年時期參與足球訓練隊伍，也曾經效力青年軍，但最終並未像父親一樣在足球界大放異彩。後來，布魯克林轉向模特兒與藝術領域發展，拍攝過《Vogue China》、《Interview》等知名時尚雜誌，也出版過個人攝影書，曾經赴紐約帕森設計學院進修。儘管如此，布魯克林的才華依然經常遭到外界質疑，認為他的外型和話題勝過本身才能，有人批評他的學業平平、攝影技術不佳，甚至認為他憑家族光環才受到關注，且高攀老婆妮可拉佩茲（Nicola Peltz），而這些負面評論曾經對他造成壓力，也成為他和家人關係矛盾的原因之一。貝克漢家族最近的衝突主要和布魯克林的婚姻有關，他和老婆妮可拉佩茲結婚後，家庭內部的緊張關係浮上檯面，布魯克林在社群平台上發布長篇聲明，痛訴父母操控家庭形象、干涉他的婚姻及數落他的妻子，並指責雙親重視形象管理大於真實情感，使他長期承受巨大焦慮。布魯克林表示，自從與家人保持距離後，自己的焦慮感明顯減輕，甚至形容這是「重獲新生」，布魯克林強調，他與妻子將不再追求被媒體或家族品牌定義的「完美人生」，而是希望過著真正屬於自己的平靜生活。