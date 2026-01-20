我是廣告 請繼續往下閱讀

力積電20日拍板規劃現金增資搭配海外存託憑證（GDR），上限不超過4.2億股，鎖定補充營運資金、償還銀行借款與未來發展所需資金。力積電規劃以現金增資方式發行普通股，並參與發行海外存託憑證，發行額度以不超過4.2億股為上限；不過，發行總金額、發行價格目前都尚未定案，公司也強調本案不採總括申報。依現行規劃，新股將依規定保留10%至15%給員工認購，其餘85%至90%預計提請股東會同意，由原股東放棄優先認購權後，全數提撥作為GDR對外公開銷售的來源。若員工認購出現放棄或不足，公司也規劃授權董事長黃崇仁洽特定人認購，或視市況一併納入GDR發行架構處理。新股權利義務則與原普通股相同、每股面額10元。力積電預計在4月10日召開股東常會，屆時將把上述現金增資與GDR案提請討論，同場也將進行董事全面改選。公司並規劃向股東會爭取授權，讓董事會可依市場狀況調整包含發行價格、實際發行股數、發行條件、募集金額與時程等細節；若後續遇主管機關核定、法令或環境變動，也由董事會全權因應。除了對外籌資的規劃，力積電也公告，因員工認股權憑證執行轉換普通股，公司將增發2503萬6599股，增資發行新股的基準日訂1月20日。這批新股的認購價格分為每股10元與13.8元，權利義務同樣與既有普通股一致，主要目的則是吸引並留任公司所需人才。