台股頻創新高，指數型基金（ETF）規模快速擴大，IPO熱潮再起，也傳出券商與投信業者存在回單交易，配額壓力迫使營業員自掏腰包認購，導致掛牌後基金規模出現劇烈波動，金管會今（20）日指出，監理已雙管齊下，除加強對券商的例行查核之外，券商與投信投顧公會也修訂自律規範。此外，如果ETF成立半年內規模縮水逾5成，該投信機構後續的申請案也將改為「核准制」。據統計，去年有3家投信、6檔ETF觸及紅線。今年1月已有10檔投信業者新發行的ETF展開募集。金管會證期局副局長黃厚銘表示，金管會已將KYC（認識客戶）、KYP（認識商品）、商品適合度評估、風險揭露及業務人員酬金制度等項目，納入對證券商例行查核範圍，而投信投顧公會與證券商公會也在去年下半年陸續修正自律規範，相關注意事項包括不能用不正當方式勸誘客戶認購基金，也不能鼓勵民眾以借貸方式投資基金，去年也有相關行為準則。黃厚銘也提醒，業者辦理銷售業務時，不得以不正當方式勸誘認購，更嚴禁鼓勵或引導民眾以「借貸」方式投資基金，避免投資人過度擴張信用而承擔過高風險。民眾若遭遇不當銷售，可檢具證據陳情，查核屬實者，金管會將依《證交法》或《投信投顧法》對業者處以警告、糾正甚至行政裁罰。對於ETF是否同質性過高？黃厚銘認為，去年新掛牌上市櫃ETF共計46檔，比2024年的33檔多，但被動式ETF反而從33檔降至29檔，增加的17檔均為「主動式 ETF」，而目前14家業者發行的主動式ETF投資主題各異，且有做適當的市場區隔。此外，金管會也督導證交所與櫃買中心加強ETF審查，新送件產品必須與現有產品明確區隔，審核時也會一併考量該業者過去1年的行銷行為與策略。依現行規定，若基金開放買回屆滿6個月，平均發行單位總數較成立日減少5成以上，就認定規模大幅減少，業者下一檔基金申請就會從嚴審核，從「申報制」改為「核准制」，強化監理強度。根據證期局統計，2025年有3家投信發行6檔基金，在6個月期間平均已發行總單位數較成立日減少50%以上，依規定3業者下一檔改採核准制。