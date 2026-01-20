我是廣告 請繼續往下閱讀

新北市蘆洲區日前發生重大弒親命案。36歲的廖聰賢疑因不滿父母每月僅給予5千元零用錢，持刀殺害雙親，造成兩人共身中37刀身亡。廖男犯案後逃逸，警方歷經約45小時追緝，於新莊區將其逮捕歸案。回顧案情，事發於17日晚間，廖男先與母親因金錢問題發生爭執，父親返家後雙方再度爆發口角，廖男隨即持刀行兇。鑑識初步檢視，兩名死者刀傷多集中於頭部，現場留有大量血跡，行兇手段兇殘。廖男犯案後逃往新莊一帶藏匿，期間未使用手機及證件，僅以現金維生，直到19日遭警方查獲。檢警指出，廖男到案後情緒冷靜，對犯案過程描述平淡，且供述內容與鑑識結果仍有出入，顯示有滅證、再犯及逃亡之虞。新北地院表示，經訊問並參酌檢察官提出之相關事證，認被告涉犯《刑法》第272條殺害直系血親尊親屬罪嫌，犯罪嫌疑重大，且該罪屬最輕本刑5年以上有期徒刑之重罪，並有逃亡、勾串及滅證風險，認有羈押必要，裁定羈押並禁止接見通信。全案後續仍待解剖鑑定結果出爐，並由檢方持續偵辦釐清相關細節。