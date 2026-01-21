我是廣告 請繼續往下閱讀

▲太魯閣國家公園崇山峻嶺，很難設立高壓電塔，台電必須要依據相關建設才可能完成電網建設，才有可能補齊這最後的缺口。（圖/太魯閣國家公園官網）

蘇花安成電網契機 台電盼與「公共建設」同行

台灣電網因中央山脈阻隔，東西向輸電仰賴橫跨中央山脈的345kV「新東西線」，以及從屏東延伸至台東的161kV輸電線。然而，北部繞行至花蓮的輸電線，因太魯閣國家公園開發限制，至今尚未能興建。如今交通部提出「蘇花公路安全提升計畫」，台電期盼搭配該計畫延伸161kV輸電線，接起「最後一哩路」，形成環島161kV電網，增加電力韌性。台電董事長曾文生受訪時描述，台灣雖然國土面積不大，但電力建設卻被中央山脈切割，早期電力是由東部的水力發電往西部都會區送電，如南投日月潭水力發電、宜蘭蘭陽電廠等，當時是由日治時期規劃的「舊東西線」輸送。隨著西部開始興建火力發電廠，東部地區也逐漸發展，仰賴舊東西線輸電就顯得不足，再加上宜蘭水力電廠遇上太魯閣國家公園層層山脈及清水斷崖阻隔，同樣無法輸電到花蓮地區，就形成輸電瓶頸。對此，台電在80年代開始規劃，從南投萬大電廠耗時9年，沿著丹大林道拉出一條345kV的「新東西線」到花蓮的鳳林變電所供電給東部，完成另外一條東西向的輸電網絡。與此同時，台電也規劃從南部接近東部。台電搭配鐵路「南迴線」電氣化計畫，規劃從屏東楓港興建161kV輸電線接壤台東市區，完成另外一條西往東的供電線路。然而，完成穿越台灣中央、繞行南方的161kV，如今所欠缺的就是由北方繞到東部的「最後一哩路」，將可以形成台灣161kV環島電網。但曾文生也表示，正是蘇花這段最難做，原因蘇花已經被劃分到太魯閣國家公園，該地區也是崇山峻嶺，很難設立高壓電塔，台電必須要依據相關建設才可能完成電網建設，才有可能補齊這最後的缺口。台電好不容易等到交通部規劃全長近30公里的「蘇花安」計畫，曾文生說，希望電網能夠有機會跟交通建設合作，讓電網透過交通建設的進行，也會成為未來電網推進的模式。他回頭表示，當年新東西線之所以蓋得起來就是依附丹大林道，如今要穿過太魯閣國家公園，也可以搭配「蘇花安」計畫，如未來在橋樑設計上納入電網重量，並留有一定空間，電網就可以跟著橋樑一同通過，增加興建速度。他更認為，未來都會區都市計畫勢必可以預先規劃地下共同管道工程，屆時就可以讓電網建設、維護及更新就會更有效率，「這是國家總體建設的總計畫，要開始往這個方向做調整。」台電副總經理劉建勳補充，藉由「蘇花安」的路網電網共構契機，台電將可以經過比較可能需要環評地區或原住民保留地，這也將會成為未來合作模式的參考，如電網過河就不用再用潛盾機挖掘等，不僅可以壓低工程費、減少施工意外，也可以避免重複施工下出現挖壞電線、管線問題，效率將會更高。然而，「蘇花安」尚未拍板，若是等待路網計畫是否可能曠日廢時？他表示，「若我們現在不做，未來永遠做不到」，是快是慢取決於是否抓到這次契機，否則遇到國家公園、原保地永遠都動不了，預估只要「蘇花安」工期確定，台電就可以合作。劉建勳也說，即便蘇花地區容易因為颱風及地震出現坍方，但是只要可以架起這條西往東的輸電線路，那麼就等於有北中南三條路線，台灣電網韌性就可以更強勁，即便遇上災害，還可以有其他線路一同支援。