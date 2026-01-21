回顧2016年，真的是追劇族的「體力考驗年」！那一年，韓劇《太陽的後裔》、《孤單又燦爛的神－鬼怪》開始瘋狂灑糖又灑狗血，陸劇《琅琊榜》權謀玩到天花板，美劇《怪奇物語》更帶著復古又冒險的新勢力正式入侵我們的Netflix帳號。當時的台灣觀眾超忙，白天要在辦公室討論「劉大尉」，晚上還要回家鑽研「梅長蘇」的計謀。如果你現在覺得劇荒，不如跟著《NOWNEWS今日新聞》來一場時光旅行，看看這10部當年陪我們度過無數夜晚的經典神作！
📺《太陽的後裔》：全台都在「團結」！
雖然是軍事劇，但粉紅泡泡特別多！特戰部隊軍官「劉時鎮」宋仲基與無國界外科醫生「姜慕妍」宋慧喬，在硝煙四起、槍林彈雨的烏魯克海外戰區，守護生命與愛情的熱血故事。當時滿大街都是紅酒吻和綁鞋帶，宋仲基一揮手，全台灣的少女心集體心臟加速。該劇也開創了「先拍後播」的成功範式，宋仲基展現出的軍人英姿與深情，在全台捲起一陣強勁的「劉大尉風潮」。雙宋也因此相戀步入禮堂，可惜後來兩人疑因生子問題與小三風波翻臉離婚，留下許多遺憾。
首播日期：2016/02/24
線上看： Netflix、iQIYI 愛奇藝
📺《孤單又燦爛的神－鬼怪》：最帥大叔與死神的走秀日常
擁有永恆生命的鬼怪「金信」孔劉為了結束生命，必須找到鬼怪新娘「池听晫」金高銀拔出胸口的劍，卻在過程中與失去記憶的陰間使者「王黎」李棟旭展開一段同居又虐心的奇幻故事。編劇金銀淑將神話與宿命美學完美結合，細膩的運鏡與深刻的 OST，使其成為許多人心目中「重溫率最高」的韓劇首選。而劇中名場面只要下雨就覺得是鬼怪在憂鬱，去海邊就想拿一束蕎麥花；或是兩位帥哥向金高銀迎面走來，彷彿型男名模走秀，幾乎要奪走螢幕前觀眾的呼吸。即使是900歲的鬼怪，若長得像劇中主角似乎也沒有太大問題。
首播日期：2016/12/02
線上看：Netflix、Disney+
📺《Signal 信號》：那台對講機可以幫我問明天的明牌嗎？
劇情描述一位現代的犯罪心理分析師「朴海英」李帝勳意外拾獲一支老舊對講機，竟連聯繫上15年前的刑警「李材韓」趙震雄，兩人透過跨時空的資訊交換，聯手偵破多起長年未解的懸案。本劇打破了韓劇多以愛情為主的印象，其縝密的劇本架構與對社會公義的探討，被台灣網友推崇為「神劇等級」的必看代表。粉絲們看完唯一的後遺症是：看到老舊對講機都會忍不住想對它說話。
首播日期： 2016/01/22
線上看： Netflix、Disney+
📺《琅琊榜》：地表最強復仇記 智商被輾壓的快感
化名梅長蘇的「林殊」胡歌，隱藏身分重返京城，以病弱之軀在朝堂權謀中佈局，為多年前被冤枉的赤焰軍平反，並扶持最不被看好的靖王「蕭景琰」王凱上位。該劇以細膩的古典美學與緊湊的權謀布局著稱，胡歌內斂的演技成功將「梅長蘇」一角深植於台灣觀眾心中。而劇中的「小飛流」吳磊現在也是頗受歡迎的陸劇男神之一。
首播日期：2015/09/19（2016 年在台熱播）
線上看：iQIYI 愛奇藝、LINE TV
📺《怪奇物語 Stranger Things》：小屁孩竟能拯救世界
劇情描述1980 年代的印地安納州，一名小男孩離奇失蹤，他的朋友們在尋找過程中，意外發現了政府神祕實驗、超自然力量以及一名擁有超能力的女孩「11」。作為 Netflix 進入台灣後最重要的原創美劇之一，其復古的冒險色彩吸引了大量年輕受眾，正式開啟了台灣的美劇追劇熱潮，該系列劇集也在去年的跨年夜迎來第五季的精彩結局。
首播日期： 2016/07/15
線上看： Netflix
📺《權力遊戲 Game of Thrones》第六季：領便當不手軟
延續維斯特洛大陸的權力爭奪，本季揭開了「Jon Snow」的命運之謎，並迎來史詩級的「私生子之戰」，各大家族勢力重新洗牌，異鬼威脅日益逼近。這一季最感人的不是愛情，而是「Jon Snow」終於醒了，雖然評價兩極，但第六季絕對是史詩級的高光時刻。每一次的劇情翻轉都引發全台社群平台同步洗版，確立了其在全球流行文化中的霸主地位。
首播日期：2016/04/24
線上看：HBO GO / Max
📺《微微一笑很傾城》：談戀愛順便練等級
電腦系系花「貝微微」鄭爽在網遊中被「前夫」拋棄後，意外被校園男神「肖奈」楊洋搭訕並在遊戲中結為俠侶，兩人從虛擬世界一路甜到現實生活的校園戀曲。此部戲劇定義了「甜寵劇」的高標，精緻的選角與浪漫的電競題材，精準捕捉了年輕族群的目光。而多年後男女主角人生際遇大不同，鄭爽捲入找代孕生子風波，已淡出演藝圈，而楊洋則是新一代陸劇男神代表。
首播日期： 2016/08/22
線上看： Netflix、iQIYI 愛奇藝
📺《W－兩個世界》：跨次元的戀愛才夠刺激
女醫生「吳妍珠」韓孝周意外掉入父親創作的熱門漫畫《W》中，救了滿身是血的男主角「姜哲」李鍾碩，從此開啟了在現實與漫畫空間穿梭、翻轉命運的懸疑愛情。 新穎的「穿越次元」設定在當時引起極高討論，李鍾碩直接從漫畫走出來，根本是少女夢想成真，而男女主角的高顏值與層層反轉的劇情，也讓觀眾相當驚喜。
首播日期： 2016/07/20
線上看： iQIYI 愛奇藝、Hami Video
📺《植劇場－荼蘼》：這不是戲、這是人生選擇題
平凡女孩「鄭如薇」楊丞琳面臨去上海發展或留在台灣陪男友「湯有彥」顏毓麟的人生分叉口。劇集以平行時空手法，同時展現出兩種選擇後截然不同的生活樣貌與遺憾。本劇透過極其現實的筆觸探討人生選擇題，楊丞琳完美詮釋了「方案 A 與 B」的掙扎，引發廣大上班族女性的共鳴，被視為台劇精緻化的代表作。
首播日期： 2016/10/07
線上看： Netflix、MyVideo
📺《浪漫醫生金師傅》：我也想要這種帥老闆
兩位滿懷野心的年輕醫生「姜東柱」柳演錫、「尹瑞貞」徐玄振，來到偏鄉的石壇醫院後，遇見了自稱浪漫醫生的天才怪胎「金師傅」韓石圭，從此重新領悟生命價值與醫德的真諦。本劇不走傳統愛情的套路，而是深耕醫療專業與醫界現實，成功建立起一套獨有的「金師傅哲學」，也開啟了長青系列的成功篇章。
首播日期： 2016/11/07
線上看： Netflix、Disney+
回顧2016年神劇清單 在故事中遇見更好的自己
以上2016年所推出的劇集之所以成為經典，不僅是因為製作預算與大牌演員，更是因為它們在對的時間，投射在粉絲們生活中，除了帶來情感上的慰藉，也啟發了許多對生命的熱情。十年光陰流轉，或許場景已顯斑駁，但那份守在螢幕前被劇情深深觸動的心情，依然鮮活如昔。
回顧2016年神劇清單 在故事中遇見更好的自己
以上2016年所推出的劇集之所以成為經典，不僅是因為製作預算與大牌演員，更是因為它們在對的時間，投射在粉絲們生活中，除了帶來情感上的慰藉，也啟發了許多對生命的熱情。十年光陰流轉，或許場景已顯斑駁，但那份守在螢幕前被劇情深深觸動的心情，依然鮮活如昔。