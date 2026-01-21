日本職棒（NPB）12球團監督會議於昨（20）日在東京舉行，會中確認將落實「禁止賽前敵我雙方交談」的規定。近年來在賽場上，經常可以看到兩軍球員、教練在賽前練習時間聚在一起寒暄、聊天的場面。阪神虎隊監督藤川球兒表示，此案由福岡軟銀鷹隊監督小久保裕紀提出，藤川對此也強烈認同，更直言「很難看」。
非常在意球員與對手交談 藤川球兒：「這不是一件好事」
據《東京體育》、《Sponichi》報導，藤川透露，從他去年接任總教練第1年開始，就對「賽前雙方交談」這一點感到非常在意。經過昨日監督會議的交換意見後，他表示，「其他球團的監督似乎也覺得那樣的畫面不太妥當。畢竟作戰面是由我們掌控的，如果球員或教練之間在球場上過於頻繁對話，並不是一件好事，這點是12球團監督達成的統一共識。」
藤川還特別提到中央聯盟特有的情況，他強調，「從球迷的角度來看，這也是非常不好的，央聯的戰術特別多，且目前為止還沒有指定打擊（DH）制度，比賽中存在許多變數，而球迷想看的就是這些精彩的角力。」藤川語氣堅定表示，「我們監督之間在比賽開始時就已經在交鋒了，如果球隊能確立這種競爭意識，團隊會變得更加強大。」
12球團達成共識 未來嚴格執行「禁止賽前敵我雙方交談」
目前除了賽前，甚至連比賽中也常看到與他隊球員交談的畫面。雖然棒球規則明確禁止「選手、教練、裁判穿著球衣時，與對手表現出親密的互動」，但許多資深教練與他隊人員交情深厚，過去確實存在難以徹底執行的現狀。藤川指出，二軍也常看到類似景象，因此他再次要求現場人員落實，「希望球員與教練們能努力將這項規則執行得更徹底。」
藤川直言，「那樣看起來簡直就像是在場上很閒一樣，我的印象就是『很難看』。」對於12球團達成這項公式，職棒委員長榊原定征也認為從球迷的角度來看，觀感確實非常不好。
