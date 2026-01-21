我是廣告 請繼續往下閱讀

▲澎湖吉貝雙星魯祐成 (左一) 魯晏成 (左二) 及父親魯容賢與老么魯彥頡。（圖／澎湖縣政府提供）

2026年澎湖全國國民中小學籃球冬季聯賽進入第二天賽程，來自全台各地的基層籃球好手齊聚一堂，上午盛大舉行開幕典禮，澎湖縣長陳光復親臨現場，勉勵選手全力以赴，並重申打造澎湖為「運動觀光之都」的決心。陳光復致詞時特別肯定副議長及小學體總團隊籌備辛勞，並表示未來將爭取更多預算，規劃於明年邀請日本、韓國等國際隊伍參賽，深化青少棒球交流，同時結合觀光資源推動體育與旅遊並進，「讓世界看見澎湖」。本地球隊吉貝國小成為焦點，面對南投萬豐國小與香山 HHPS，雖一度陷入落後，仍在總教練魯容賢運籌帷幄下展現驚人團隊戰力，連下兩城，收下精彩四連勝。其中「吉貝雙星」的雙胞胎兄弟表現搶眼，哥哥魯祐成身披7號球衣，首戰轟下38分，次戰再添22分，單日個人得分達60分，累計四戰已攻下109分，火力驚人。弟弟魯晏成也不遑多讓，本日貢獻29分，兄弟聯手包辦球隊大半得分，是逆轉的關鍵推手。總教練魯容賢透露，兩人自小即喜歡籃球，平日除校隊訓練外，在家也會利用籃框自主練投，「我以前是田徑隊出身，也會和他們練跑步，這讓他們的步伐與爆發力在場上相當突出。」吉貝國小校長魏妤宸也感性表示，離島地區訓練資源有限，每次出賽須籌措約14萬元經費，球員在艱苦環境中仍持續精進，去年勇奪澎湖縣運冠軍，今年5月將代表澎湖挑戰全國小學籃球決賽。俱樂部組中，全女子編制球隊 WESOUL 也吸引不少目光。來自台南永康區復興國小的廖家儀，以一頭繽紛辮子造型、場上奮不顧身的飛撲救球，贏得觀眾滿堂掌聲。她笑說：「每場比賽媽媽都會幫我編漂亮的辮子，我超喜歡她的設計！」曾獲2025全國小學籃球錦標賽「明星球員」的廖家儀，長期與男性球友鬥牛，面對男生完全不畏懼，反而享受在他們面前得分的成就感。她即將升學至籃球名校永仁高中國中部，設定目標為「一年級就拚先發」。WESOUL總教練吳朝聞指出，球員來自全台各地，平日集訓不易，但面對男生隊伍的對抗，訓練出極佳對抗強度與心理素質，「廖家儀是難得兼具無私與執行力的選手，我看好她未來在基層女籃的表現。」