美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）近期陸續發布2026開季新秀排名，繼日前隆恩（Jonathon Long）獲得「農場10大一壘手新秀」第7名後，台灣「怪力男」也榜上有名，被官網列入「農場10大三壘手新秀」第3名，且看好李灝宇有潛力在大聯盟有不錯的長打產出，此外，李灝宇還有不俗的跑壘速度，加上能守中線二壘以及角落三壘，官網期待李灝宇能突破重圍，站穩大聯盟先發。
李灝宇休賽季被放入40人名單 避免落入規則五選秀
2021年6月，18歲的李灝宇以 57 萬美元的簽約金從台灣加盟費城費城人隊。2年後，李灝宇在交易截止日前被「1對1」交易至底特律老虎隊，換取投手洛倫岑（Michael Lorenzen）。在2支球隊的體系中，李灝宇都展現了穩健的升級態勢，過去2個賽季分別效力於2A伊利海狼隊與3A托利多泥母雞隊。
在3A期間，李灝宇出賽了創生涯新高的126場，繳出.243/.342/.406的打擊三圍，外加14支全壘打與22次盜壘。在22歲球季結束後的休賽季，李灝宇被球隊放入40人名單，以避免參加規則五選秀（Rule 5 Draft）。
官網看好李灝宇 有潛力在大聯盟繳出不錯打擊率
大聯盟官網給出李灝宇打擊技巧50、力量50、跑壘55、傳球臂力50、防守50、總評50的評價，並指出，別太糾結於李灝宇在最高層級僅有106的wRC+（標準化加權得分創造），他通常能精準狙擊進入好球帶的球，並擊出強勁球威，李灝宇前10%的擊球初速（Exit Velocity）達105.4英里，最高擊球初速則來到112.2英里，這與洋基隊球星「爵士哥」齊森姆（Jazz Chisholm） 的最高初速相當。
李灝宇之所以數據受影響，是因為他的反方向擊球多於拉打，且滾地率高達44.7%，這2項因素都導致了較低的BABIP（場內球安打率）。然而，李灝宇優異的擊球率與生俱來的長打力量，加上他在打擊區內如彈簧蓄勢待發的打擊動作，看好他有潛力在大聯盟繳出不錯的打擊率與長打產出。
李灝宇能守二、三壘 跑壘速度有一定水準
此外，李灝宇在3A展現了接近每秒30英尺的衝刺速度，並在27次嘗試中跑出生涯新高的22次盜壘。雖然他在費城人時期擔任游擊手，但隨著距離大聯盟層級越接近，他目前的防守重心轉向二壘與三壘。憑藉其運動能力與平均水準的臂力，他更適合防守二壘，但老虎隊需要保持三壘選項的靈活性。
官網指出，李灝宇將與安德森（Max Anderson）持續輪替這2個守位，期待其中一人能突破重圍，站穩先發席次。
