奧迪（Audi）迎來品牌歷史性的一刻，宣告正式進軍世界最高殿堂賽事，一級方程式賽車Formula 1(F1)。作為品牌重塑與科技轉型的旗艦計畫，Audi Revolut F1 車隊於今（1月20日）晚間在德國柏林舉辦全球發表會，揭開全新車隊識別與首賽季塗裝。發表會現場，官方介紹車隊視覺識別與未來戰略規劃，並正式揭曉2026賽季Audi Revolut F1賽車塗裝。
本次亮相的車手陣容由巴西新星Gabriel Bortoleto與德國經驗老將 Nico Hülkenberg 擔綱，象徵Audi致力於結合年輕潛力與實戰經驗，邁向競技頂峰的企圖心。
adidas 聯名系列同步發表 紅灰雙色點燃速度美學
作為車隊戰略合作夥伴，全球運動品牌 adidas 亦於今日宣布攜手 Audi Revolut F1 車隊，共同推出專屬聯名系列，為2026賽季暖身。
首波系列以紅色為主視覺亮點，象徵 Audi Revolut F1 的競速精神與品牌熱情，搭配象徵賽車鈦金屬質感的灰階色調，打造融合速度與精緻的未來感美學。
其中「Driver選手系列」服飾採簡潔灰色基底，肩部配置 adidas 經典淺灰三線標誌，袖口與內領以紅色線條點綴，低調中蘊藏熱血動能，完美詮釋車手專業與氣場。
