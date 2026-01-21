我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「Driver選手系列」以簡潔灰色為基底，於肩部配置淺灰色三線標誌，袖口與內領口則以紅色線條點綴，在低調中展現賽車文化的激情張力，也呼應選手的專業身分及魅力氣場。(圖/adidas提供)

，全球運動品牌 adidas 亦於今日宣布攜手 Audi Revolut F1 車隊，共同推出專屬聯名系列，為2026賽季暖身。

。發表會現場，官方介紹車隊視覺識別與未來戰略規劃，並正式揭曉2026賽季Audi Revolut F1賽車塗裝。本次亮相的車手陣容由巴西新星Gabriel Bortoleto與德國經驗老將 Nico Hülkenberg 擔綱，象徵Audi致力於結合年輕潛力與實戰經驗，邁向競技頂峰的企圖心。作為車隊戰略合作夥伴首波系列以紅色為主視覺亮點，象徵 Audi Revolut F1 的競速精神與品牌熱情，搭配象徵賽車鈦金屬質感的灰階色調，打造融合速度與精緻的未來感美學。其中「Driver選手系列」服飾採簡潔灰色基底，肩部配置 adidas 經典淺灰三線標誌，袖口與內領以紅色線條點綴，低調中蘊藏熱血動能，完美詮釋車手專業與氣場。