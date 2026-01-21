我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林姓畫家經常開課教學，風靡不少女性學員。（圖／翻攝臉書）

▲林姓畫家封鎖騷擾他的女粉絲後，間接得知女粉絲提告還說兩人有戀愛故事，因此發文澄清並附上桃園地檢署起訴女粉絲違反跟蹤騷擾防制法的起訴書。（圖／翻攝臉書）

▲林姓畫家向台北市政府申訴女粉絲性騷擾成立，女粉絲不滿林姓畫家公布決議書，提告要求刪除貼文。（圖／翻攝臉書）

▲女粉絲告林姓畫家妨害性自主、強制猥褻、恐嚇、誹謗、跟蹤騷擾均不起訴。（圖／翻攝臉書）

▲法官認為，林姓畫家貼文用語可能尖酸刻薄，但目的是澄清及保護自己，並未侵害女粉絲的名譽權及隱私權。（圖／翻攝臉書）

一名高顏值、號稱「」的39歲林姓男畫家，因為外型出眾遭到，他不堪其擾封鎖斷連，並公布女粉絲跟騷他的起訴書、性騷決議成立的公文，並在貼文中稱呼女粉絲為「」，結果遭到劇烈反撲，、要求刪除兩人私訊及合照。台北地院調查，；林姓畫家封鎖這名女粉絲後，透過其他網友得知自己被告，為了澄清沒違法才會貼文解釋，並未侵害女粉絲的名譽、隱私，因此判決女粉絲敗訴。依據女粉絲提告內容，她在2022年10月透過IG認識林姓畫家，1年後林姓畫家向她告白並表明單身，雙方交往期間，林姓畫家沒得到她同意就公開合照，在分手後公開她的私訊、電子郵件以及個人資料並以謊言誹謗她，嚴重侵害她的肖像權、人格權、隱私權「」，又不照她的意願刪文，造成她身心受害、失去工作，請求賠償精神損失200萬元並刪除相關貼文。林姓畫家反駁，他和女粉絲，所謂合照只是課堂側拍照，也看不清楚女粉絲的長相，並未侵害女粉絲的肖像權。林姓畫家強調，，他在社群公布女粉絲的地檢署跟騷案起訴書、市政府的性騷擾成立決議書，是為了自我保護與澄清，而且有遮蔽女粉絲的個資。法官看了女粉絲上課照片，她不是戴口罩就是側臉入鏡，還有多名講座課程學員同框，她個人的模樣並不清晰，而且她還去林姓畫家其中一篇貼文留言「」，不足以認定林姓畫家不法侵害女粉絲的肖像權或隱私權，因此要求刪文及賠錢不合理。北院查出，女粉絲在IG、FB、放上許多林姓畫家的照片、各種宣傳，在貼文中介紹這是「老師線上畫展」，把Cosplay自拍照傳給畫家並解釋「你的明日香，你的小夢想，因為你特地找的服裝」；林姓畫家多次向女粉絲表達別再傳訊息打擾他，卻被置之不理，因此封鎖女粉絲帳號，但2023年12月之後藉由其他網友告知才知道，女粉絲告他還發文說是他讓大家誤會、雙方有戀愛故事。林姓畫家為了將他與女粉絲的糾紛交代清楚，發文公布女粉絲違反跟蹤騷擾防制法的起訴書、北市性騷擾防治審議會決議性騷擾成立的公函，並提到：「騷擾者請自重，用證據說話。」、「一直想約我見面，私下探聽我的隱私、或突然」、「我從來不會無緣無故的遠離人，但當我已經一而再再而三的表示拒絕，勸告後依然繼續騷擾的話，我才會考慮封鎖」、「真的不要，這樣真的很困擾」、「請不要過度干涉我的隱私及生活，或是」。法院認定林姓畫家貼文動機是澄清、自衛，縱使用語尖酸刻薄，不至於侵害女粉絲的名譽權；女粉絲的IG私訊、電郵、照片以及起訴書雖被公布，但林姓畫家目的是「特定」與他發生爭執的對象，並未過度揭露個資，於是駁回女粉絲求償200萬的訴求。本案可提上訴，尚未確定。