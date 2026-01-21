「水彩男神」林姓畫家因封鎖女狂粉遭窮追猛打，除了提告6罪、求償200萬元，女粉絲還主張畫家騙走20張「麥當勞與七龍珠聯名卡片」，在訴訟中一併要求返還，不過北院認為「七龍珠卡片」是女粉絲自願贈送，她還對畫家表明「七龍珠跟你，選你」的心意，畫家並未刻意欺瞞騙取，所以判決不用歸還卡片。
2023年9月27日到10月10日期間，台灣麥當勞與經典動漫《七龍珠Ｚ》推出限量10萬包的「七龍珠Z角色盲卡包 」，每包有4張隨機超人氣角色卡；卡牌依據角色分3種：SSR傳說角色卡（悟空、悟天克斯）、SR稀有角色卡（魔人普烏、比克）、R珍藏角色卡（人造人18號、賽亞超人），在當年引發搶購熱潮，開賣第2天就有部分門市已經完售。
女粉絲主張，2023年9月到10月間她買了5包共20張麥當勞與七龍珠的聯名卡片，本來要跟林姓畫家交換，林姓畫家卻以缺卡為由要求她用送的，還指定贈送最具有價值的「SSR01悟空卡片」，後來她才知道林姓畫家已經買了55包卡片上網販售，光是「悟空卡」就多達25張，根本不需要她送，這構成詐欺，林姓畫家應返還卡片。
林姓畫家表示，七龍珠卡片是女粉絲自願贈送、交換，他沒有虛構情節把卡片騙到手。
法官勘驗雙方關於「七龍珠卡片」的對話紀錄，女粉絲詢問林姓畫家有沒有重複的卡片可以交換？她的SSR傳說角色卡有重複，畫家雖說想要SSR，但強調「妳不要的時候我可以收」。
女粉絲回答下次見面「拿給你」，畫家接著問「要送我？」，女粉絲表達可以送，再來畫家說願送杯墊回禮，他之前曾送出一套給病童，所以能給他的話他都想收。
女粉絲表達本想把1號卡留著紀念，「既然你很想要，下次看到你送你（七龍珠跟你，選你）」，並主動詢問畫家缺什麼卡片，法院從這些互動情形研判，林姓畫家從未欺瞞持卡情形或詐騙卡片，女粉絲請求返還卡片毫無依據、判她敗訴。
