▲2023年麥當勞與七龍珠推出聯名卡片造成熱銷。（圖／翻攝臉書）

▲林姓畫家否認騙走七龍珠卡片，是女粉絲自願贈送。（圖／翻攝臉書）

▲林姓畫家有珍藏多年的七龍珠公仔，也收藏速食店與七龍珠推出的限量卡片。（圖／翻攝臉書）

「水彩男神」林姓畫家因封鎖女狂粉遭窮追猛打，，在訴訟中一併要求返還，不過北院認為「七龍珠卡片」是女粉絲自願贈送，她還對畫家表明「」的心意，畫家並未刻意欺瞞騙取，所以判決不用歸還卡片。2023年9月27日到10月10日期間，台灣麥當勞與經典動漫《七龍珠Ｚ》推出限量10萬包的「七龍珠Z角色盲卡包 」，每包有4張隨機超人氣角色卡；卡牌依據角色分3種：SSR傳說角色卡（悟空、悟天克斯）、SR稀有角色卡（魔人普烏、比克）、R珍藏角色卡（人造人18號、賽亞超人），在當年引發搶購熱潮，開賣第2天就有部分門市已經完售。女粉絲主張，2023年9月到10月間她買了5包共20張麥當勞與七龍珠的聯名卡片，本來要跟林姓畫家交換，林姓畫家卻以為由要求她用送的，還指定贈送最，後來她才知道林姓畫家已經買了55包卡片上網販售，光是「悟空卡」就多達25張，根本不需要她送，這構成詐欺，林姓畫家應返還卡片。林姓畫家表示，七龍珠卡片是女粉絲自願贈送、交換，法官勘驗雙方關於「七龍珠卡片」的對話紀錄，女粉絲詢問林姓畫家有沒有重複的卡片可以交換？她的SSR傳說角色卡有重複，畫家雖說想要SSR，但強調「」。女粉絲回答下次見面「拿給你」，畫家接著問「要送我？」，，他之前曾送出一套給病童，所以能給他的話他都想收。女粉絲表達本想把1號卡留著紀念，，法院從這些互動情形研判，林姓畫家從未欺瞞持卡情形或詐騙卡片，女粉絲請求返還卡片毫無依據、判她敗訴。