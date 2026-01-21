中央氣象署今（21）日發布低溫特報，表示今日至23日（周五）受到強烈大陸冷氣團影響，全台天氣寒冷；今日北北基桃、新竹以北地區有持續10度左右或以下氣溫發生機率，苗栗、南投、雲林、嘉義地區及金門也下探10度，提醒民眾加強保暖。
⚠️低溫特報
📍影響時間：21日至23日
🟠橙色燈號（非常寒冷）：新北市、基隆市、臺北市、桃園市、新竹縣。
🟡黃色燈號（寒冷）：苗栗縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、金門縣。
中央氣象署表示，今日受到強烈大陸冷氣團影響，中部以北及東北部、東部天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷，白天也偏涼；今晚至明日，氣溫會持續下降，西半部及宜蘭夜晚至清晨低溫只有11至13度，花東為15至16度，尤其苗栗以北及金、馬將有10度左右或以下氣溫發生的機率。
天氣方面，由於環境水氣仍多，基隆北海岸、東北部地區及大臺北山區有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北地區有短暫雨，東部地區有局部短暫雨，竹苗、東南部地區、恆春半島及中南部山區有零星短暫雨，其他地區雲量亦偏多；若低溫與水氣配合，北部、宜蘭2000公尺以上及3000公尺以上的高山有零星降雪機率。
📌低溫特報怎麼看？
🟡黃色燈號：平地最低氣溫攝氏10度以下。
🟠橙色燈號：平地最低氣溫攝氏6度以下，或平地最低氣溫攝氏10度以下、且連續24小時平地氣溫攝氏12度以下。
🔴紅色燈號：平地連續24小時氣溫攝氏6度以下。
資料來源：中央氣象署
