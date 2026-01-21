氣象專家、中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」專欄表示，今（21日）晨最低溫出現在雲林古坑鄉9.4度，今、明北台灣持續濕冷，本島低溫下探8度，2000公尺以上高山有望降雪，低溫天氣將至週五（23日），下週二下午又有一波冷空氣南下接力，提醒民眾注意天氣變化與保暖。
今晨雲林古坑9.4度！北台灣繼續凍「濕冷地獄一路到週五」
氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」專欄表示，今晨觀測資料顯示，迎風面雲層較厚，伴隨降水回波及降雨。截至5：02，本島縣市平地的最低氣溫為雲林古坑鄉9.4度，新竹湖口鄉9.6度，新北石門區9.7度。各地區平地的最低氣溫約在9至12度。
根據最新歐洲模式模擬顯示，今至週五（21至23日）強冷空氣籠罩，今、明北臺整天濕冷、北部、東半部有局部雨；週五白天起北部轉多雲，東半部仍有局部短暫雨；中南部三天皆是晴時多雲，白天偏涼、早晚冷。
進一步觀察發現，歐洲模式最新模擬，這波冷空氣仍以符合「強烈大陸冷氣團」（台北測站≦12度）的機率為最高，本島平地最低氣溫約降至8度左右。因未達「寒流」，其低溫也遠不如上波，但由於「濕冷」、感覺特別冷，要注意保暖、莫輕忽。今、明兩天2000公尺以上高山（太平山、合歡、雪山等）皆有降雪的機率，飄雪可期待。
周末把握好天氣！下週二「新一波冷空氣」接力
吳德榮提到，最新模式模擬顯示，週六至下週二（24至27日）各地晴朗穩定、東半部偶有零星飄雨的機率；氣溫逐日回升，白天轉溫暖舒適，夜間「輻射冷卻」強、早晚偏冷，日夜溫差大，注意穿著調整。
吳德榮最後提醒，最新模式模擬顯示，下週二下午起至週五（30日）另一波「弱」冷空氣（「東北季風」等級）南下，北、東轉雨降溫，但模式還在調整，需持續觀察。
⚠️大雨特報
大雨地區：基隆市、臺北市、新北市
⚠️低溫特報
📍影響時間：21日至23日
🟠橙色燈號（非常寒冷）：新北市、基隆市、臺北市、桃園市、新竹縣。
🟡黃色燈號（寒冷）：苗栗縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、金門縣。
資料來源：氣象應用推廣基金會．洩天機教室、中央氣象署
