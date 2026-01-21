我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨台南市初選勝選人陳亭妃昨（20）日拜會台南市議長邱莉莉，卻傳出因為陳亭妃沒有簽署「挺憲派議員」提出的3點協議保證，導致雙方完全沒有共識。對此，陳亭妃僅表示「尊重」，引議員周嘉韋指出，陳亭妃對於切割郭信良的要求有所顧忌，這部分她要自己去跟支持者解釋，也會是年底是否勝選的關鍵。周嘉韋昨說，陳亭妃沒有辦法正面給出答案，但這個承諾對於陳亭妃、民進黨團，甚至是整個民進黨來說都很重要，未來要尊重民進黨團決議，任何縣市都一樣。既然陳亭妃對切割郭信良、不輔選他黨等2要求有所顧忌，這部分她要自己去跟社會大眾及民進黨支持者解釋，支持者能不能接受她的解釋？才是民進黨年底勝選的關鍵。根據曝光的協議內容，這份「2026民進黨勝選共同聲明」提出３點協議保證，已有23位挺憲派議員簽署，內容包括：第一，秉持民進黨創黨40週年，謹記「清廉、勤政、愛鄉土」的精神，堅決要求與郭信良的關係做明確的切割。第二，不得輔選國民黨籍、其他黨籍及曾經批判攻擊本黨之無黨籍議員候選人。第三，大選後的正、副議長選舉必須尊重黨團自主，支持黨團推出之正、副議長候選人。