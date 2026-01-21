我是廣告 請繼續往下閱讀

「365 天，365 場勝利」

關稅「讓美國再次偉大」

美國總統川普（Donald Trump）在去年重返白宮，第二任期已經滿一週年。他在20日時於白宮舉行突發記者會，細數一年來的政策成果，其中台積電、蘋果、輝達等企業承諾擴大對美投資，被他列為最具代表性的亮點之一。綜合媒體報導，白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）原訂20日舉行例行新聞簡報，但在會前突然在社群平台上發文宣布，將有一位「非常特別的嘉賓」與她一同出現。隨後川普與李威特一同現身白宮新聞簡報室，召開執政滿週年的記者會。川普表示，如果他當初沒有當選，美國將會「相當迅速地」被摧毀。他強調，由於前總統拜登（Joe Biden）的緣故，他接手的是一個「支離破碎」的國家。但川普表示，他接手了這個「爛攤子」，並將一切轉危為安。川普在簡報開始說道：「我們取得了許多成就，我們所做的遠遠超過了迄今為止的任何一屆政府。這是一段令人驚嘆的時期。」在記者會開始前，白宮幕僚分發了一份列出川普「365 天、365 場勝利」的文件。白宮也在官網分享了這份文件，稱他的重返白宮標誌著「成功與繁榮的新時代」。川普也在記者會上展示了這一大疊寫滿執政週年成就的文件，並細數經濟成長、邊境安全、降低通膨、簽署貿易協議降低美國商品出口障礙、企業承諾擴大對美投資，以及在國安與外交層面上的行動。他也提到，美軍已成功逮捕委內瑞拉前領導人馬杜洛（Nicolas Maduro），並對伊朗核設施採取行動。川普並點名了多家承諾擴大投資美國的企業，包括蘋果公司、輝達（NVIDIA）、台積電、日本軟銀（SoftBank）、嬌生集團（Johnson & Johnson）、美光（Micron）、通用汽車（General Motors）、福特汽車（Ford）、日本汽車製造商本田（Honda）等。川普在記者會上指出，上任以來推動的關稅措施，有助加強美國國家安全並帶來龐大稅收。川普重返白宮後，不斷推出各項關稅措施，盼促使製造業回流美國、降低長期以來的貿易逆差問題。除了對各國開徵對等關稅，也針對特定產業祭出個別關稅政策。在關稅壓力下，許多美國及外國企業相繼宣布加碼在美投資。台積電作為全球最大晶圓代工廠，原已規劃在美國亞利桑那州興建3座晶圓廠，去年3月再度宣布對美國追加至少1000億美元（約逾台幣3兆元）投資，內容包括興建3座晶圓廠、2座先進封裝廠及1間研發中心。這使得台積電在美國總投資金額達到1650億美元。川普先前動用緊急權力，對幾乎所有美國貿易夥伴徵收「對等」關稅。美國最高法院已於去年11月5日就相關案件進行辯論，但至今尚未作出裁決。在記者會接近尾聲時，川普被問及上帝會如何看待他的成就，他回答道：「我認為上帝對我所做的工作感到非常自豪。」