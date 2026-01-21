我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨台南市初選勝選人陳亭妃昨（20）日拜會台南市議長邱莉莉，卻傳出因為陳亭妃沒有簽署「挺憲派議員」提出的3點協議保證，導致雙方完全沒有共識，陳亭妃表示「尊重」，邱莉莉則表示「遺憾」。對此，國民黨立委葉元之驚呼，陳亭妃即將代表民進黨參選台南市長，而選民通常會投給和市長同一政黨的議員，這些議員怎麼會出來洗臉陳亭妃、給她難堪？拜會根本變成鴻門宴。綠營在台南鬥爭成這樣，接下來就看他們到底要怎麼整合？葉元之昨上《新聞大白話》指出，看到陳亭妃去拜訪議會黨團，事後卻被洗臉，他感到不可思議。要知道，陳亭妃現在獲得民進黨的提名去選台南市長，她就是這些議員的母雞。也就是說，陳亭妃的選票其實會影響到這些議員的選票。葉元之表示，很多選民可能對議員沒有什麼感覺，可是會出來投市長；在九合一選舉市長投票時，選民通常也會投跟市長候選人同一個政黨的議員候選人。所以，沒有小雞會這樣子攻擊母雞的！沒有小雞會希望母雞被人洗臉，結果居然在台南上演了？葉元之提到，所謂「陳亭妃不願意簽的共同聲明」，本來大家不會知道這件事情，因為他們是閉門會議。是邱莉莉在陳亭妃離開之後，主動跟記者講：你知道我們在裡面有簽一份共同聲明，但陳亭妃不願意簽。結果聲明內容拿出來一看，3點全部都在酸陳亭妃！葉元之進一步指出，正常來講，那3點都沒有什麼好不能簽的：第一，要跟郭信良切割。第二，不能輔選國民黨籍、其他黨籍、及曾批判攻擊民進黨的無黨籍議員候選人。這不是廢話？你是民進黨市長參選人，怎麼會去輔選國民黨籍？第三點更是廢話，要尊重黨團自主，支持黨團推出的正、副議長候選人。葉元之強調，可是為什麼會有這3點？就是因為這些議員認為陳亭妃「都做不到」，這根本鴻門宴了嘛！聽到陳亭妃要來拜會，搞不好前一天還沙盤推演，想著明天要怎麼給陳亭妃難堪！台南居然可以鬥爭鬥到這種地步，真的令人非常訝異。葉元之認為，他就要看這些議員或綠委郭國文，到時候怎麼跟陳亭妃站在一起？郭國文罵陳亭妃罵最兇，說她背骨、沒黨格、演很大，盡說難聽話，還挖陳亭妃瘡疤，接下來就看綠營到底要怎麼整合？