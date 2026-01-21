我是廣告 請繼續往下閱讀

歐盟緊急峰會與反制措施

美國總統川普（Donald Trump）對格陵蘭議題態度持續強硬，更揚言對多個歐洲盟國祭出新一輪關稅。歐盟議會主要黨團20日表示，鑑於川普因格陵蘭問題對歐洲盟友發出關稅威脅，歐盟立法者已達成共識，將暫緩批准與美國的一項關鍵貿易協議，以示警告。根據法新社報導，歐洲議會發出這項警告之際，歐洲聯盟正在評估，若川普真的對華府長期盟友採取行動，歐盟該如何強力回擊。歐洲議會原本計畫在未來數週內就該協議進行表決，內容包括取消對美國工業產品的關稅。這次延後表決雖然尚未宣告協議破局，但該協議是去年7月在數月的激烈爭論後才達成的，其間華府曾對歐盟商品加徵15%關稅。不過，暫停批准的動作向白宮傳達了強烈的不滿訊號，歐盟議員認為此舉將令美國企業感到不安，因為企業界高度依賴穩定的跨大西洋貿易關係。歐洲議會中間派「復興歐洲」（Renew）黨團主席海耶（Valerie Hayer）對記者表示：「這是一個極為強而有力的槓桿，我不認為企業會同意放棄歐洲市場。」川普此前威脅，若不配合其收購格陵蘭的要求，將對法國、德國等歐盟國家徵收關稅。針對美國對丹麥自治領土格陵蘭的威脅，歐盟領袖預定於週四（22日）晚間在布魯塞爾召開緊急峰會。若川普不退讓，歐盟正評估多種回應方案，包括暫停去年的貿易協議，並對美國商品加徵高達930億歐元的關稅。這套報復性關稅方案是在去年歐美貿易僵局最激烈時通過的，但為避免全面貿易戰，最終暫緩實施至2月6日。此外，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）正積極推動動用歐盟最強大的「反脅迫工具」（Anti-Coercion Instrument，ACI），以應對川普可能落實的威脅。