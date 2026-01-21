我是廣告 請繼續往下閱讀

雞蛋大顆好還是小顆好？老牌蛋行公布答案：內行都挑這款

透露雞蛋的大小與營養價值沒有絕對關係，反而和母雞「資歷」有極大關聯。

▲協興蛋業表示，雞蛋的大小與營養價值沒有絕對關係，反而和母雞「資歷」有極大關聯。（圖／記者許若茵攝）

蛋殼比較厚實，蛋黃香氣也較濃郁，是很多內行人喜愛的「初生蛋」

隨著年齡增長，累積產蛋經驗變多，體型也會跟著變大，生出來的雞蛋自然會「越來越大顆」

▲資歷較深的「熟練雞媽媽」，隨著年齡增長，累積產蛋經驗變多，體型也會跟著變大，生出來的雞蛋自然會「越來越大顆」。（圖／記者許若茵攝）

雞蛋為何有大也有小？蛋行揭背後原因：精心安排的

牧場必須同時住著「老、中、青」三種年齡的母雞，透過輪流排班方式生蛋，才能避開更換期或空窗期，確保每天都有新鮮雞蛋送到大家手上。

▲協興蛋業提到，消費者挑選蛋時會發現雞蛋有大有小，背後其實是牧場的精心安排，為了「不斷糧」，牧場必須同時住著「老、中、青」三種年齡的母雞，透過輪流排班方式生蛋，才能避開更換期或空窗期。（圖／協興蛋業臉書）

雞蛋怎麼挑選才正確？農業部解答正確買法：1類千萬別吃

外觀潔淨，沒有雞糞、污泥等污染物，表面無污斑或變色

蛋殼完整無破裂損傷

購買盒裝洗選蛋時，應注意其外包裝是否明確標示品名、淨重、有效日期、保存期限、製造者等，也建議民眾挑選經台灣優良農產品標章 (CAS) 驗證的蛋品

因裂痕而於貯存期間受微生物黴斑汙染所致的「黴斑蛋」，這類蛋建議不要食用