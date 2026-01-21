雞蛋是台灣人生活中不可或缺的食材，其中雞蛋「要挑大顆的還是小顆的」是不少人心目中的難題，多數人在挑選雞蛋時會下意識選擇「大顆」，認為更營養、更划算。但近日開業長達76年的蛋行「協興蛋業」表示，雞蛋挑選不論選大顆或小顆，與營養價值沒有絕對關係，反而與母雞年齡有關，而小顆雞蛋反而蛋殼更厚實，蛋黃也更香，是許多內行人最愛的初生蛋。
雞蛋大顆好還是小顆好？老牌蛋行公布答案：內行都挑這款
在台北開業長達76年的老牌蛋行「協興蛋業」在臉書中分享挑選雞蛋訣竅，表示不少人買雞蛋時，通常會下意識選擇「較大顆」的那盒，心理上認為比較划算。但協興蛋業闢謠，透露雞蛋的大小與營養價值沒有絕對關係，反而和母雞「資歷」有極大關聯。
較年輕的雞媽媽由於剛開始產蛋，體型較嬌小，產道也比較緊實，所以生出來的蛋通常較「迷你」，但它們通常蛋殼比較厚實，蛋黃香氣也較濃郁，是很多內行人喜愛的「初生蛋」；資歷較深的「熟練雞媽媽」，隨著年齡增長，累積產蛋經驗變多，體型也會跟著變大，生出來的雞蛋自然會「越來越大顆」，也是市面上部分雞蛋看起來比較大的原因。
雞蛋為何有大也有小？蛋行揭背後原因：精心安排的
不過協興蛋業提到，消費者挑選蛋時會發現雞蛋有大有小，背後其實是牧場的精心安排，為了「不斷糧」，牧場必須同時住著「老、中、青」三種年齡的母雞，透過輪流排班方式生蛋，才能避開更換期或空窗期，確保每天都有新鮮雞蛋送到大家手上。
協興蛋業最後提醒消費者，下次若挑選雞蛋時發現有大有小，完全是正常現象，背後反而代表著是最天然、沒有過度人工干預的證明，建議民眾下次看到小顆雞蛋不要嫌棄，說不定裡面藏著滿滿精華。
雞蛋怎麼挑選才正確？農業部解答正確買法：1類千萬別吃
如何選購生鮮蛋品是不少人心中的問題，過去農業部公布正確挑法，表示挑選雞蛋時應選擇外觀潔淨，沒有雞糞、污泥等污染物，表面無污斑或變色，且蛋殼完整無破裂損傷。若是購買盒裝洗選蛋時，應注意其外包裝是否明確標示品名、淨重、有效日期、保存期限、製造者等，也建議民眾挑選經台灣優良農產品標章 (CAS) 驗證的蛋品，其經過嚴格檢驗，且流通、販售流程都是在低溫的環境，產品品質更有保障且更安全。
農業部提到，一般消費者最常遇到的異常蛋狀況，是因運輸而造成的裂殼蛋，因裂痕而於貯存期間受微生物黴斑汙染所致的「黴斑蛋」，這類蛋建議不要食用，血斑蛋或異物蛋雖然為異常蛋，但不影響食品安全，不過會影響保存期限，該蛋種少數發生，並於CAS洗選蛋標準中應予剔除。
農業部說明，雞蛋帶回家後建議不要清洗，若是購買散蛋，回家後可用乾淨軟布輕輕擦拭，但千萬不可水洗，後放入冰箱妥善保存，並注意鈍端朝上直立放置。農業部最後提醒，雞蛋應儘快食用完畢，避免影響雞蛋的鮮度，調理過程務必將手洗乾淨，以免造成細菌交叉污染，才可以吃得安心。
資料來源：協興蛋業、農業部
我是廣告 請繼續往下閱讀
在台北開業長達76年的老牌蛋行「協興蛋業」在臉書中分享挑選雞蛋訣竅，表示不少人買雞蛋時，通常會下意識選擇「較大顆」的那盒，心理上認為比較划算。但協興蛋業闢謠，透露雞蛋的大小與營養價值沒有絕對關係，反而和母雞「資歷」有極大關聯。
不過協興蛋業提到，消費者挑選蛋時會發現雞蛋有大有小，背後其實是牧場的精心安排，為了「不斷糧」，牧場必須同時住著「老、中、青」三種年齡的母雞，透過輪流排班方式生蛋，才能避開更換期或空窗期，確保每天都有新鮮雞蛋送到大家手上。
協興蛋業最後提醒消費者，下次若挑選雞蛋時發現有大有小，完全是正常現象，背後反而代表著是最天然、沒有過度人工干預的證明，建議民眾下次看到小顆雞蛋不要嫌棄，說不定裡面藏著滿滿精華。
如何選購生鮮蛋品是不少人心中的問題，過去農業部公布正確挑法，表示挑選雞蛋時應選擇外觀潔淨，沒有雞糞、污泥等污染物，表面無污斑或變色，且蛋殼完整無破裂損傷。若是購買盒裝洗選蛋時，應注意其外包裝是否明確標示品名、淨重、有效日期、保存期限、製造者等，也建議民眾挑選經台灣優良農產品標章 (CAS) 驗證的蛋品，其經過嚴格檢驗，且流通、販售流程都是在低溫的環境，產品品質更有保障且更安全。
農業部提到，一般消費者最常遇到的異常蛋狀況，是因運輸而造成的裂殼蛋，因裂痕而於貯存期間受微生物黴斑汙染所致的「黴斑蛋」，這類蛋建議不要食用，血斑蛋或異物蛋雖然為異常蛋，但不影響食品安全，不過會影響保存期限，該蛋種少數發生，並於CAS洗選蛋標準中應予剔除。