美國總統川普威脅要對歐洲國家加徵新關稅，以換取其控制格陵蘭島的野心，引發了一系列不確定性，恐慌指數VIX飆升，美國哦股市週二全數走跌，台積電ADR下跌逾4%，拖累台北股市今（21）日開盤下跌10.85點、來到31749.14點。大盤開低之際，中小型股同步走低，櫃買指數開盤下跌0.33點、來到297.28點。今日開盤量大強勢個股：愛地雅、方土昶、恩德、華星光、台玻；開盤量大弱勢個股：台虹、國巨*、彩晶、台船、力積電。權值股多數走低，權王台積電開盤下跌35元、來到1740元；鴻海開盤下跌2.5元、來到221元；台達電以平盤價1130元開出。川普於上週末表示，若美國無法就購買丹麥領土達成協議，將對八個北約成員國加徵10%的進口關稅。川普也威脅對法國葡萄酒、香檳徵收200%的關稅，以抗議馬克宏拒絕加入「和平理事會」。川普週二發圖暗示吞併丹麥自治領地格陵蘭島，當被問到為取得該島控制權可能採取哪些行動時，川普週二僅簡短回應「你們很快就會知道」，進一步加深市場不確定性。歐盟方面則開始討論規模約1080億美元的報復性關稅方案，並評估動用「反脅迫工具」，相關措施對美國資產的潛在衝擊規模可能高達8兆美元。不確定性升溫，恐慌指數VIX飆升，美股四大指數全數走低，道瓊指數下跌870.74點，或1.76%，收48488.59點，那斯達克指數大跌561.065點，或2.39%，收22954.322點，標普500指數大跌143.15點，或2.06%，收6796.86點，費半指數大跌133.218點，或1.68%，收7794.19點。科技五大巨頭全數走低，Meta下跌2.60%，蘋果下跌3.46%，Alphabet下跌2.42%，微軟下跌1.16%，亞馬遜下跌3.40%。半導體股賣壓沉重，AMD上漲0.04%，博通下跌5.43%，輝達下跌4.38%，應用材料下跌2.68%，高通下跌3.36%，美光上漲0.62%。台股ADR漲跌互見，台積電ADR下跌4.45%，日月光ADR下跌2.63%，聯電ADR上漲15.91%，中華電信ADR上漲0.45%。