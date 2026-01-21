我是廣告 請繼續往下閱讀

前立委蔡正元2014年曾遭現為民眾黨主席的黃國昌發動「割闌尾罷免」，不過如今政治局勢反轉，在蔡正元即將入獄前，黃國昌還到蔡正元的直播節目接受專訪，兩人大和解。黃國昌說自己的祖源是「紫雲黃氏」，蔡正元研究後也說，黃國昌出自泉州紫雲黃氏無誤，黃的祖先獻建「開元寺」，更是功在漢傳佛教。蔡正元指出，黃氏祖先黃元方於晉末自河南光州固始縣南遷至福建福州烏石山一帶聚居，因而形成「黃巷」。其子孫在唐代再由福州遷居泉州，至黃守恭一代成為當地巨富。黃守恭生於唐太宗貞觀三年（西元629年），以樂善好施聞名。蔡正元說，黃守恭曾獻出大片桑園土地興建寺廟，並於西元686年命名為「紫雲寺」，其後子孫便以「紫雲」作為堂號。相傳黃守恭所植的千年桑樹，至今仍保留於寺內。唐玄宗開元二十六年（西元738年），紫雲寺奉詔更名為「泉州開元寺」，並成為陸、港、台各地「開元寺」的祖廟。蔡正元提到，泉州開元寺著名的「開元雙塔」歷經西元1604年泉州八級大地震仍屹立不倒，被視為建築奇蹟。雙塔中留存的兩件古代雕像也相當特殊，其中一尊孫悟空雕像，近年被指出成為中國網路遊戲《黑神話：悟空》的造型原型；另一尊則為觀音菩薩的男性造像。蔡正元指出，該觀音雕像顯示唐代以前中國的觀音造型，與印度觀音形象一致，呈現體格健壯、留有鬍鬚的王子形象；但唐宋之後，觀音菩薩的中國造型逐漸演變為雍容華貴、慈悲溫婉的女性形象。他總結表示，綜合相關歷史脈絡，黃國昌出自泉州紫雲黃氏無誤，其祖先獻建開元寺，對漢傳佛教發展具有重要貢獻。