女星蔡尚樺日前主持華碩集團尾牙，這是她第3年擔此重任，除了感謝華碩的信任，蔡尚樺日前也在臉書發文，大讚華碩的大手筆，直呼：「今年尾牙我看到發最多獎金的就是華碩！總獎金居然就發了快9千萬，除了狂抽8台轎車，還人人有獎普發一萬」，這個公司福利讓蔡尚樺羨慕。而她當晚身穿平口低胸禮服亮相，在後台看到動力火車時，也忍不住化身迷妹，貼緊緊留下合照。
蔡尚樺公開華碩尾牙獎金 9千萬還抽8台車
蔡尚樺17日在臉書發文，讚嘆地說：「別人的公司永遠不會讓人失望，今年尾牙我看到發最多獎金的就是華碩！」蔡尚樺透露華碩尾牙發出的總獎金高達9千萬，抽獎獎項還包含8台轎車，所有出席的員工更人人都有1萬元紅包，讓蔡尚樺很羨慕，直呼：「未免太好了吧」。
除此之外，華碩當天的表演陣容也都很大咖，請來日前在跨年演唱會上爆紅的A-Lin，帶大家一起歪樓嗨唱：「那魯one、那魯two、那魯7-11」，另外還有動力火車帶來招牌歌曲〈當〉，引起全場大合唱，場面十分熱鬧。
蔡尚樺低胸禮服超誘人 長腿若隱若現
蔡尚樺也在貼文中分享許多當天的美照，只見她身穿平口低胸禮服，大秀好身材，裙襬則是網紗設計，一雙長腿若隱若現。她在後台見到偶像動力火車時，也忍不住和主持搭檔黃豪平一起上前合照，粉絲看了也紛紛留言稱讚：「跨年晚會的規格」、「男帥女美」、「羨慕有女神」。
