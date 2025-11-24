女星蔡尚樺從主播台轉戰演藝圈，近期主持全新運動節目《最強的身體》，卻被觀眾發文砲轟字彙量低、愛講支語（中國用語）。對此，蔡尚樺親自現身回覆酸民貼文，「可能是我太常看陸劇了哈哈，真的很不好意思讓你有不好的觀看感受」，蔡尚樺道歉後也表示以後會再努力精進自我，態度相當和善，被粉絲稱讚EQ很高。
蔡尚樺主持功力差？挨轟字彙量低、愛講支語
近日一名網友在Threads發文，砲轟蔡尚樺的主持功力，「從《全明星運動會》到《最強的身體》，每次聽到蔡尚樺講話都會覺得『X現在對主播的字彙量要求這麼低喔』。除了超級無敵，不會講其他任何副詞，而且滿滿支語，還好她不當主播了」。該篇貼文散播極廣，目前已累積26萬人次瀏覽。
蔡尚樺高EQ道歉 坦承：太常看陸劇
蔡尚樺本人也注意到網友對她的攻擊，因此親自透過自己的帳號留言回應，「可能是我太常看陸劇了哈哈，真的很不好意思讓你有不好的觀看感受，我以後會再努力調整精進！但節目的其他人都很棒～很開心你有收看《最強的身體》！」
蔡尚樺態度落落大方，沒有跟酸民爭執到底，獲得大眾好感。粉絲見狀也紛紛留言，「妳很棒，人美EQ好又聰明，那些社會底層人士的酸言酸語不值得去回應」、「尚樺學識那麽豐富，不只支語，中文、英文、台語哪個不會說？身為一個主持人本就會學習各種知識」、「看完尚樺的回應，真的是高下立判」。
蔡尚樺學歷超亮眼 政大雙主修、台大碩士畢業
現年36歲的蔡尚樺學歷其實相當亮眼，台中女中畢業後，就讀政治大學法律系、經濟系，隨後又攻讀台大商學研究所碩士，是演藝圈中的甜美學霸。而蔡尚樺在2014年進入華視當記者、主播後也一路升職，還擔任過東森財經晚報當家主播，一直到2018年才離開主播台；除了《全明星運動會》外，蔡尚樺目前手上還有《全民星攻略》、《最強的身體》2個節目的主持棒。
資料來源：Threads
我是廣告 請繼續往下閱讀
近日一名網友在Threads發文，砲轟蔡尚樺的主持功力，「從《全明星運動會》到《最強的身體》，每次聽到蔡尚樺講話都會覺得『X現在對主播的字彙量要求這麼低喔』。除了超級無敵，不會講其他任何副詞，而且滿滿支語，還好她不當主播了」。該篇貼文散播極廣，目前已累積26萬人次瀏覽。
蔡尚樺本人也注意到網友對她的攻擊，因此親自透過自己的帳號留言回應，「可能是我太常看陸劇了哈哈，真的很不好意思讓你有不好的觀看感受，我以後會再努力調整精進！但節目的其他人都很棒～很開心你有收看《最強的身體》！」
蔡尚樺態度落落大方，沒有跟酸民爭執到底，獲得大眾好感。粉絲見狀也紛紛留言，「妳很棒，人美EQ好又聰明，那些社會底層人士的酸言酸語不值得去回應」、「尚樺學識那麽豐富，不只支語，中文、英文、台語哪個不會說？身為一個主持人本就會學習各種知識」、「看完尚樺的回應，真的是高下立判」。
蔡尚樺學歷超亮眼 政大雙主修、台大碩士畢業
現年36歲的蔡尚樺學歷其實相當亮眼，台中女中畢業後，就讀政治大學法律系、經濟系，隨後又攻讀台大商學研究所碩士，是演藝圈中的甜美學霸。而蔡尚樺在2014年進入華視當記者、主播後也一路升職，還擔任過東森財經晚報當家主播，一直到2018年才離開主播台；除了《全明星運動會》外，蔡尚樺目前手上還有《全民星攻略》、《最強的身體》2個節目的主持棒。