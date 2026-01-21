房價居高不下，購屋門檻持續攀升，對於一般收入族群而言，想圓買房夢似乎越來越遙遠。根據財團法人金融聯合徵信中心最新統計，2025年前三季全台年收入超過100萬元的房貸申請件數占比高達41.2%，創下歷史新高。這不僅顯示市場買盤結構正向高收入族群傾斜，也反映出在銀行緊縮銀根的當下，房貸申請條件已變得更加嚴苛，高薪族群逐漸成為市場上的申貸主力。
數據揭密：百萬年薪房貸族佔比創新高
根據聯徵中心資料，2025年前三季房貸申請件數中，年收破百萬的族群達4萬6641件，較2016年同期大幅增加10.2個百分點。中信房屋研展室副理莊思敏指出，這現象背後有兩大關鍵：一是台灣房價處於歷史高位，購屋總價動輒千萬，若無一定收入基礎難以負擔；二是受限貸令與信用管制影響，銀行為控管風險，優先核貸給優質客戶，這直接拉高了整體的房貸申請條件門檻。
銀行審核趨嚴，看重「房貸收支比」
莊思敏進一步分析，在信用管制發酵下，銀行對於申貸者的財務檢視標準大幅提高。除了信用紀錄外，銀行更加嚴格審視借款人的房貸收支比（每月房貸支出占月收入的比例），以確保借款人的還款能力。這意味著，即便勉強湊足了頭期款，若收入不夠穩定或收支比過高，仍可能面臨貸款成數不足或利率偏高的問題，這也是為何高收入族群佔比持續攀升的主因。
專家給首購族的務實策略：先求有再求好
面對高不可攀的房價，莊思敏提供了務實的首購族買房建議。她認為，預算有限的小資族應秉持「先求有、再求好」的原則，不必執著於市中心精華區，可將目光轉向相對外圍的蛋白區或蛋殼區。透過通勤時間換取合理的房價與居住空間，不僅能降低每月的還款壓力，也能減少初期買房自備款的負擔，待日後收入成長或家庭成員增加後，再進行換屋規劃。
新青安非萬靈丹，留意現金流風險
針對政府推出的新青安房貸政策，莊思敏表示，雖然政策有助於減輕首購族的利息負擔，但在房價高漲與銀行核貸保守的雙重壓力下，購屋族仍需謹慎評估自身能力。她提醒，尤其是使用寬限期的申貸者，務必提前規劃寬限期結束後還款壓力驟增的風險。
莊思敏強調，居住正義無法僅靠補貼解決，唯有提升民眾實質購買力，讓薪資成長追上房價，才是解決房市困境的根本之道。
資料來源：財團法人金融聯合徵信中心、中信房屋
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
