強烈大陸冷氣團南下，且威力今明兩天（1月21日至1月22日）達顛峰，臺灣大學大氣科學博士林得恩表示，850百帕「0度線」將直接和台灣接觸，挑戰寒流等級，天氣風險公司分析師黃國致則提醒，今晚至明晨氣溫最低，中部以北、宜蘭甚至可能出現7至9度或以下的極端低溫。
濕冷氣團南下 台灣高山有望下雪
林得恩說明，今天至周五（1月23日）清晨，北方冷空氣的強度在強烈大陸冷氣團等級，且非常接近寒流的達標臨界，整個強冷氣團壟罩下，導致雪線下修，降雨範圍擴大，預估北台灣、宜蘭2000公尺以上，中部、花蓮3000公尺以上的高山都有降雪或地面結冰的機率。
冷氣團挑戰寒流 今晚最冷跌破7度
近期天氣方面，黃國致強調，今天苗栗以北、宜蘭白天高溫12至14度，中部、花東16至20度，南部19至21度，今晚到明晨，中北部、宜蘭低溫10至12度，空曠地區低溫7至9度，南部、花東12至15度，空曠地區低溫10至12度或以下。
黃國致接著說，周四苗栗以北、宜蘭白天高溫12至15度，中部、花東高溫16至20度，南部高溫19至20度；周四夜晚到周五上午，中北部、宜蘭低溫11至13度，空曠地區低溫8至10度，南部、花東低溫13至15度，空曠地區低溫10至12度。
冷氣團影響到周五 周末才回溫
林得恩指出，周末兩天（1月24日至1月25日）強烈大陸冷氣團才會逐漸減弱，雖然白天氣溫有稍稍回升，但各地早晚氣溫仍然偏冷，台灣中部以北、宜蘭的最低溫預估也還在攝氏10至14度之間。
0度線是什麼？
中央氣象署補充，0度線是指「1500公尺左右高空」的氣溫達0度，不是平地會到0度；850百帕等壓線是溫度預報的參考指標之一，仍要考量各種因素的加加減減，才能進一步推估平地的低溫。
資料來源：林老師氣象站、天氣風險 WeatherRisk 臉書、中央氣象署
