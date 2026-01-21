我是廣告 請繼續往下閱讀

由於地緣政治危機加劇，市場避險情緒高漲，國際黃金現貨價格再創新高，每盎司一度來到4836美元，連帶國內黃金存摺也飆天價，台灣銀行以新台幣計價的黃金存摺，今（21）日早盤每公克賣出價突破4900元大關，一度來到4932元。若一年前買進100公克，增值20.21萬元，年投報率近7成。根據台銀報告分析，由於美國總統川普表示，正考慮包括軍事行動在內的一系列措施，以應對蔓延伊朗全國的抗議活動遭到暴力鎮壓，並威脅將對與伊朗有業務往來的國家課徵25%的關稅，伊朗也強硬回應，警告若美國發動襲擊，將打擊美國在周邊國家的美軍基地。另外，傳出美國司法部已向美聯儲寄送傳票並威脅對聯準（Fed）主席鮑威爾提起刑事訴訟面臨法律的壓力，使大眾擔憂其未來政策的可預期性與獨立性，以及美國發表 12 月份核心 CPI 月比與年比皆出現滑落，通膨有所降溫，強化市場對貨幣政策進一步寬鬆的預期等因素影響，帶動金價大幅走揚，並於波動中數次將歷史高位進一步上推。如今，更傳出美國總統川普宣布，對丹麥等8個歐洲國家加徵關稅，直到美國達成購買格陵蘭協議為止的影響，市場避險情緒急遽升溫，再進一步推升金價突破4800美元，一度來到4836美元。也由於國際金價再創新高，今日早盤台灣銀行以新台幣計價黃金存摺每公克賣出價也突破4900元大關，目前最高來到4932元。若一年前2025年1月22日買進100公克花29萬1100元，現在已漲到49萬3200元，增值了20萬2100元，投報率近69.42%。