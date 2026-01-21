我是廣告 請繼續往下閱讀

▲2026 Rakuten Girls 樂天女孩官方寫真桌曆。（圖／翻攝自Rakuten Monkeys Shop）

樂天女孩2026桌曆一再出包！官方346字道歉

▲樂天桃猿商品部公告。（圖／翻攝自Rakuten Monkeys Shop）

樂天桃猿出包！中華職棒球團樂天桃猿日前推出「2026 樂天女孩桌曆」、「2026 桃猿男兒桌曆」及「2026 樂天三猴柱桌曆」，怎料上月15日緊急發出出貨延遲公告，原訂同月22日即可依序出貨，怎料又因整批商品不符出貨標準，如今確定延至本月底才能完成配送，官方聲明道歉：年度新商品卻遲遲未到手，令不少粉絲無奈，引發外界輿論。「2026 Rakuten Girls 樂天女孩官方寫真桌曆」於去年10月30日開放預購，當中包括隊長曲曲、特級副隊長筠熹、琳妲、小紫、宋宋、貝佳頤、高橋佳帆、卉妮、陳伊、穎樂、孟潔、笑笑、熊霓、Kira、Mika、河智媛、廉世彬及禹洙漢等成員，原價799元、預購價699元，原預計上月15日起陸續出貨。沒想到，上月15日當日，樂天桃猿緊急po出聲明，「因其製作時程延誤且無法提供精準交貨時間，導致2026 樂天女孩桌曆出貨進度受到影響。為了確保商品品質與完整的購物體驗，我們不得不將原訂 2025/12/15的出貨日期，順延至 2025/12/22起依序處理訂單並進行出貨。」誠懇地向粉絲道歉。未料第二次延誤隨即而來，樂天桃猿日前改以電子郵件個別通知消費者，表示在出貨前發現印製過程出現錯誤，導致整批商品品質不符出貨標準，共8000多份全數作廢，已緊急安排重新印製，新的出貨時程預計延至本月底，據《CTWANT時報周刊》指出，此次延誤原因與桌曆月份印製錯誤有關。