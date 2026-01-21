我是廣告 請繼續往下閱讀

救援進度與傷情

風暴導致多起意外

南部事故死亡人數更新

在西班牙南部18日發生兩列高鐵相撞事故僅幾天後，巴塞隆納附近於20日晚間又發生通勤列車脫軌撞擊意外，造成一名司機喪生，至少37人受傷，其中5人傷勢嚴重。根據英國廣播公司（BBC）、路透社等媒體報導，事故發生在西班牙加泰隆尼亞（Catalonia）地區巴塞隆納近郊，一列Rodalies通勤列車在20日晚間行經赫利達（Gelida）與聖薩杜爾尼（Sant Sadurní）之間時，撞上一面坍塌至軌道上的擋土牆，造成列車脫軌，列車司機喪命，至少37人受傷，其中5人傷勢嚴重。事發當時，強烈風暴正襲擊西班牙東北部，目前西班牙東部與西北部的沿海地區皆因氣候惡劣處於高度警戒狀態。庇里牛斯山脈則有暴風雪，美諾卡島（Menorca）島沿岸亦受風暴影響，掀起數公尺高的巨浪。加泰隆尼亞急救部門表示，共有11輛救護車抵達事發現場，在距離巴塞隆納約35公里的赫利達地區進行傷患救治。當地消防單位表示，已派出35個救援小組前往現場，並成功救出一名受困於列車內的乘客。消防單位稍後更新指出，車內已無任何人員，其救援人員正在對周邊地區進行搜索，以排除仍有其他受害者的可能。急救服務部門指出，部分傷者已被轉送到附近醫院。此外，巴塞隆納通勤鐵路網的另一列列車也於20日發生脫軌事故。西班牙鐵路網絡營運商Adif在聲明中表示：「列車的車軸遭到因風暴鬆動的岩石撞擊。」該事故發生在巴塞隆納東北方的布拉內斯（Blanes）與馬薩內特（Maçanet-Massanes）之間，所幸無人受傷，目前該路線已暫停服務。加泰隆尼亞接連發生鐵路事故，距離西班牙另一起重大鐵路意外僅相隔兩天。西班牙南部安達盧西亞自治區（Andalucía）阿達穆斯鎮（Adamuz）18日發生兩列高鐵相撞事故，該事故為西班牙十多年來最嚴重的鐵路事故之一。當時一列開往馬德里的列車車廂出軌並越過對向軌道，與迎面而來的高速列車相撞，至少造成42人死亡。