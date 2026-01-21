馬年即將到來，全台各縣市也公布燈會IP，高雄市政府除了宣告今年高雄燈會、即「冬日遊樂園」主題，結合主題IP「超人力霸王」，昨（21）日也公布了小提燈造型。另外台北燈節則有柯博文造型提燈、而在嘉義縣的台灣燈會，則是瑪利歐堤燈，《NOEWNEWS今日新聞》整理全台最令人期待的小提燈，以及其發放日期、規則一覽。
🟡「高雄燈會」：超人力霸王小提燈
提燈特色：今年高雄燈會（冬日遊樂園）主題，結合主題IP「超人力霸王」，「小提燈」同樣也是「超人力霸王」的Ｑ版造型，特別設計靈活關節，可呈現站立、直立及飛行等多種英勇姿態。
發放日期：2月27日-2月28日，每日16:00
發放規則：
▪️一般民眾：高雄港18號碼頭（輕軌旅運中心站旁）排隊領取，每人限領2盞，數量有限，送完為止。
▪️全市國小、幼兒園及特殊學校學童：寒假結束、開學時由學校統一發放
📍高雄燈會（冬日遊樂園）相關資訊：
燈會日期：2026年2月7日－3月1日
燈會地點：愛河灣 & 高雄港16－18號碼頭
🟡「台北燈節」：柯博文提燈
提燈特色：台北市政府觀光傳播局表示，2026台北燈節小提燈結合科技感與童趣元素，以柯博文為主題設計製作小提燈，呼應變形金剛的機械風格與城市未來感。
發放日期：3月1日至3月3日。
發放地點：西門展區及花博展區發放，並於3月1日至3月2日於各行政區同步發放，相關發放細節仍在規劃中，後續將另行公布發放地點、時間等資訊。
📍台北燈節相關資訊：
燈會日期：2月25日至3月15日。
燈會地點：首度推出「雙展區、雙IP」策展模式，橫跨西門展區與花博展區
說明：觀傳局局長余祥表示，今年燈節最受矚目的IP聯名亮點，就是花博展區將攜手《變形金剛 TRANSFORMERS》，打造前所未見的主題燈組與光影展演，並有10公尺高的「柯博文主燈」。
🟡「台灣燈會在嘉義」：瑪利歐主題提燈
嘉義縣文化觀光局表示，此次2026台灣燈會最大亮點是與國際電玩巨擘任天堂（Nintendo）合作，推出「2026台灣燈會 × 超級瑪利歐‧星燦嘉年華」特色燈區，並推出限量瑪利歐「？磚塊」造型小提燈，目前已有極高詢問度。官方已經公布多個兌換方式。
📍方法一、參加指定旅行社團體行程：
活動日期：即日起～2026年3月14日
辦法：參加指定旅行社行程，包含雄獅旅遊、可樂旅遊等，由旅行社業者發放，每人限定1份，數量限量，兌完為止。
📍方法二、入住嘉義縣指定合法旅宿：
活動日期：即日起～2026年3月15日
兌換日期：2026年3月3日～2026年3月15日
提燈數量：每日限量1800份，換完為止，每房每晚可兌換一份，得連續住宿，且每個 LINE 帳號限兌換 1 次
領取步驟：
一、加入「漫遊嘉義LINE@」官方帳號
二、入住指定旅宿並索取「住宿證明正本」（發票、收據或蓋章之訂單影本）
三、住宿當日起至退房的隔日（含），可憑住宿證明至台灣燈會兌換
📍方法三、 加入「慢遊嘉義」官方LINE集章可兌換
集章日期：即日起～2026年3月15日
兌換期間：2026年3月3日～2026年3月15日
提燈數量：每日限量1800份，每個LINE帳號限兌換一個，換完為止
兑換步驟：
一、先加入「漫遊嘉義LINE@」官方帳號
二、入住嘉義縣指定旅宿
三、至指定100大經典景點集滿5處章
四、於指定時間透過LINE預約「兌換時段」
五、依預約時段至燈會現場領取。
預約說明：領取條件後，遊客需透過LINE預約領取時段。
預約登記時段：
第一梯次：2月11日9:00~2月16日23:59（開放3月3-8日期間之兌換時段）
第二梯次：2月25日9:00~3月2日23:59（開放3月9-15日 期間之兌換時段）
台灣燈會小提燈還有這一款：
除了瑪利歐提燈之外，今年台灣燈會也首度結合2026年生肖「馬」以及臺灣觀光代言人「喔熊」，突破以往純生肖小提燈手法，以喔熊騎在木馬上做為造型。
📍「2026台灣燈會」相關資訊：
燈會日期：3月3日至3月15日
燈會地點：嘉義縣登場，規劃有「主展區」及「縣府展區」（縣府前廣場及周邊場域）2大展區，共規劃1座主燈、2大副燈及22個主題燈區。
資訊來源：高雄市政府、台北市政府觀光傳播局、嘉義縣政府官網、嘉義縣文化觀光局
