▲《黑澀會》可青在IG上分享求子過程，她曾懷孕十週後孕停，令人心碎。（圖／翻攝自可青IG@ ke_ching422）

自節目《我愛黑澀會》出道、曾為女團「Twinko」成員的可青，甜美外型深受粉絲喜愛。近期她在IG限動開放問答時，被粉絲問及「有計畫當媽媽嗎？」，她罕見吐露心聲，坦承其實去年曾經懷孕，但寶寶在約10週大時因染色體異常而胎停。她隨後也發出長文，詳述五味雜陳的心路歷程，並向無緣的寶寶喊話：「我們會等你完整準備好行李回來」，讓不少網友看了鼻酸。可青表示，求子一事一直採順其自然，去年原本迎來好消息，但在懷孕9、10週時，因胎兒染色體異常而終止。她表示，當時是因為發現胎兒心臟跳過快而做進一步檢查，最終醫生告知是染色體問題導致胎停。面對突如其來的失去，可青表示心情相當複雜，「但也多少放下心中的自責，擔心是不是我們的因素或不足的地方而失去寶寶。」雖然理智上知道原因，但情感上仍難以割捨，她回憶當時：「出了醫院眼淚還是止不住的掉。」雖然和寶寶的緣分短暫，可青仍充滿感謝。她形容寶寶是個「可愛貼心的小靈魂」，在懷孕期間沒有讓她感到太多不適，讓她能邊做自己喜歡的工作。她也分享了第一次產檢的照片，因為超音波照看起來太像兔子，夫妻倆還幫寶寶取了可愛的小名「Tokki」（韓文兔子之意）。目前正在調養身體的可青，堅信這一切都是最好的安排。她深情對寶寶喊話：「我們會等你完整準備好行李回來。」文末她也暖心鼓勵所有正在求子路上的女性，無論是正在努力或進行試管的媽媽們，「你們不孤單！」