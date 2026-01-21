台灣受到強烈大陸冷氣團影響，日本也正迎接入冬最強寒流，據日本氣象廳預報，東京在本周最低溫將來到零下1度，整天氣溫也在9度以下，氣象專家賈新興則提醒，未來5天日本海一帶的「鳥取、福井、富山、新瀉、鶴岡、秋田、札幌」都已發布「大雪警報」，有相關行程的民眾要特別小心。

冬季氣壓爆擊日本　強降雪至少5天

賈新興指出，今天至周日（1月21日至1月25日），日本周邊地區將持續受強勁的冬季氣壓影響，強降雪預計將持續5天或更久，主要集中在日本海沿岸的山區和平原地區，從日本北部到西部，總降雪量可能顯著增加。

▲日本周邊地區將持續受強勁的冬季氣壓影響，強降雪預計將持續5天或更久，目前已發布大雪警報。（圖／賈新興提供）
北極冷空氣外洩　日本7地區雪勢最大

賈新興說明，冬季冷空氣從北極圈外洩，中高緯度的日本、韓國等地首當其衝，除了低溫外，日本海又提供豐沛的水氣不斷朝日本境內輸送，導致降雪環境更有利，像是「鳥取、福井、富山、新瀉、鶴岡、秋田、札幌」等，只要是日本西側的陸地，都容易出現極端濕冷氣溫和下雪。

賈新興提及，若以台灣人愛去的東京、大阪來看，降雪的條件沒有那麼好，但低溫依舊相當明顯，本周預報氣溫整天不超過攝氏8度，甚至早晚低溫有0度、零下1度的可能；韓國則是普遍低溫，但水氣沒有日本多，所以下雪的情況沒那麼明顯。

▲冬季冷空氣從北極圈外洩，中高緯度的日本首當其衝，日本海又提供豐沛的水氣不斷朝日本境內輸送。（圖／賈新興提供）
資料來源：日本氣象廳賈新興臉書

