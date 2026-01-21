我是廣告 請繼續往下閱讀

▲信件開頭寫著「您好，我是賴清德」而後以「有事情想和您討論」要求民眾回信。（圖／翻攝畫面）

小心被「假」總統騙了！有民眾日前收到冒名總統賴清德的電子郵件，開頭不僅寫著「您好！我是賴清德」更在信件最後以「有其他事情想和您討論的名義」誘騙民眾回信。針對這起事件，警政署強調郵件並非由總統府發出，呼籲國人應提高警局，切勿回復該郵件，以防受騙。從信件內容中見，這「沒有主旨」的釣魚郵件，內容開頭第一行便寫著：「您好！我是賴清德。」並表示若有任何關於公民發展的問題，可發送電子郵件到其個人信箱，希儂一同攜手為國家發展貢獻力量，「另外，我還有其他事情想和您討論，收到您的郵件後，我才能繼續。」仔細一看，其頭像也冒用賴清德的照片。對此，警政署表示，該郵件並非由總統府所發出，目的在於誤導收件人該電子郵件為合法之聯繫管道，於取得信任後進行詐騙或是蒐集資料。而此類冒用總統名義寄送郵件之行為，已涉嫌觸犯刑法偽造文書罪，警政署已責由刑事警察局科技犯罪防制中心蒐集相關事證偵辦中，並將通知相關業者下架該內容。警政署呼籲，民眾注意若收到該類可疑郵件，請立即刪除，切勿依郵件內容指示操作，以防受騙。民眾若收到疑似冒名郵件，可撥打「165反詐騙專線」或檢具相關事證向轄區警察機關檢舉，俾利據以偵辦。