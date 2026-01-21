我是廣告 請繼續往下閱讀

一名63歲徐姓男子跟朋友去台北車站附近某家有40多年歷史的飯店用餐，在餐點中發現，飯店主管接獲反映立刻道歉、送禮，表明這頓飯不用付錢，隔天雙方見面協商時，徐姓男子卻威脅要讓這件事登上外國媒體，除非飯店贊助他的顧問公司、媒體事業，他為了逼飯店就範而撂狠話「」，還炫耀「」，並開價，台北地檢署接獲報案，以恐嚇取財罪起訴。去年（2025）8月15日晚間近6點，徐姓男子在案發飯店的中餐廳聚餐時，得知朋友，馬上向餐廳反映，林姓飯店經理到場先致歉，表示會做為補償，並配合徐姓男子要求約好隔天協商後續事宜。「小強事件」隔天下午，徐姓男子再度前往飯店，與郭姓總經理、趙姓行銷長在貴賓室包廂協商，開口便說他還有一間管理顧問公司，會經營國際媒體，「」，並且要求飯店高層考慮如果國外媒體登出來就慘了，還強調徐姓男子提及，他正在尋找企業贊助90萬美金，目前已找到30萬，還差60萬，他希望用這件私人的事情讓飯店「斗內」，60萬美金對飯店來講真的不多。徐姓男子補充飯店不用全額贊助60萬美金，但「」。徐姓男子還說，他封口費的最高紀錄是3千萬元，這件事是「」，如果沒有吃飯吃到蟑螂的事情，「絕對不會來找你們」。飯店董事長、總經理與行銷長有遭受恐嚇的感覺，報警處理，北檢認定徐姓男子涉犯《刑法》的恐嚇取財罪，依法提起公訴，但因為飯店並未付錢，徐姓男子屬於未遂犯，因此檢方請法院減輕其刑。起訴書指出，飯店主管已經道歉並給予補償，徐姓男子如果還是自認權益受損，可依法尋救濟，而不是恐嚇飯店付給他與醫療費、精神賠償無關的費用。