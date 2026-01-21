一名63歲徐姓男子跟朋友去台北車站附近某家有40多年歷史的飯店用餐，在餐點中發現「小強」（蟑螂），飯店主管接獲反映立刻道歉、送禮，表明這頓飯不用付錢，隔天雙方見面協商時，徐姓男子卻威脅要讓這件事登上外國媒體，除非飯店贊助他的顧問公司、媒體事業，他為了逼飯店就範而撂狠話「你們站在槍口前不中槍才難」，還炫耀「我最高紀錄3千萬封口費」，並開價60萬美金(約台幣1898萬元），台北地檢署接獲報案，以恐嚇取財罪起訴。
去年（2025）8月15日晚間近6點，徐姓男子在案發飯店的中餐廳聚餐時，得知朋友餐盤中有蟑螂，馬上向餐廳反映，林姓飯店經理到場先致歉，表示會免除餐費及致贈禮物做為補償，並配合徐姓男子要求約好隔天協商後續事宜。
「小強事件」隔天下午，徐姓男子再度前往飯店，與郭姓總經理、趙姓行銷長在貴賓室包廂協商，開口便說他還有一間管理顧問公司，會經營國際媒體，「要跟你們玩下去是很好玩，因為那是我的服務」，並且要求飯店高層考慮如果國外媒體登出來就慘了，還強調他有能力讓飯店暫時歇業。
徐姓男子提及，他正在尋找企業贊助90萬美金，目前已找到30萬，還差60萬，他希望用這件私人的事情讓飯店「斗內」，60萬美金對飯店來講真的不多。徐姓男子補充飯店不用全額贊助60萬美金，但「不能太少，太少的話你要滿足我，你不能滿足我的話，我就覺得我就要開始拍桌子了」。
徐姓男子還說，他封口費的最高紀錄是3千萬元，這件事是「好死不死剛好你們來撞槍口....你們有事沒事站在我槍口面前，你說不中槍才難」，如果沒有吃飯吃到蟑螂的事情，「絕對不會來找你們」。
飯店董事長、總經理與行銷長有遭受恐嚇的感覺，報警處理，北檢認定徐姓男子涉犯《刑法》的恐嚇取財罪，依法提起公訴，但因為飯店並未付錢，徐姓男子屬於未遂犯，因此檢方請法院減輕其刑。
起訴書指出，飯店主管已經道歉並給予補償，徐姓男子如果還是自認權益受損，可依法尋救濟，而不是恐嚇飯店付給他與醫療費、精神賠償無關的費用。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。
我是廣告 請繼續往下閱讀
「小強事件」隔天下午，徐姓男子再度前往飯店，與郭姓總經理、趙姓行銷長在貴賓室包廂協商，開口便說他還有一間管理顧問公司，會經營國際媒體，「要跟你們玩下去是很好玩，因為那是我的服務」，並且要求飯店高層考慮如果國外媒體登出來就慘了，還強調他有能力讓飯店暫時歇業。
徐姓男子提及，他正在尋找企業贊助90萬美金，目前已找到30萬，還差60萬，他希望用這件私人的事情讓飯店「斗內」，60萬美金對飯店來講真的不多。徐姓男子補充飯店不用全額贊助60萬美金，但「不能太少，太少的話你要滿足我，你不能滿足我的話，我就覺得我就要開始拍桌子了」。
徐姓男子還說，他封口費的最高紀錄是3千萬元，這件事是「好死不死剛好你們來撞槍口....你們有事沒事站在我槍口面前，你說不中槍才難」，如果沒有吃飯吃到蟑螂的事情，「絕對不會來找你們」。
飯店董事長、總經理與行銷長有遭受恐嚇的感覺，報警處理，北檢認定徐姓男子涉犯《刑法》的恐嚇取財罪，依法提起公訴，但因為飯店並未付錢，徐姓男子屬於未遂犯，因此檢方請法院減輕其刑。
起訴書指出，飯店主管已經道歉並給予補償，徐姓男子如果還是自認權益受損，可依法尋救濟，而不是恐嚇飯店付給他與醫療費、精神賠償無關的費用。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。