美股市場再掀風暴！美國獨立金融研究與調查機構Capitalwatch於19日發布重磅報告，指控行動廣告技術公司AppLovin的大股東唐浩、唐玲涉嫌洗錢，並直指AppLovin可能成為跨國犯罪集團進行資產「洗白」的關鍵出口，消息一出，AppLovin股價20日盤前一度重挫超過一成，市場譁然。Capitalwatch在報告中指出，AppLovin已被形容為東南亞洗錢集團的那斯達克「洗白機」。調查認為，犯罪集團透過向AppLovin支付高額廣告費，利用其AXON演算法與Array軟體投放大量行動廣告，藉此將非法資金包裝成合法營收，完成資金漂白的最後一哩路。報告進一步點名，AppLovin與柬埔寨太子集團董事長陳志，以及唐浩之間，疑似共同構築出一套類似「莫比烏斯環」（Mobius Loop）的資產流轉結構，使黑金與白錢在體系內首尾相連、難以切割，外界幾乎無法清楚辨識資金真正來源。Capitalwatch同時揭露，AppLovin在中國大陸設有一支超過15人的營運團隊，與公司執行長過去多次公開聲稱「與中國業務無關」的說法相互矛盾。報告警告，該團隊可能接觸並處理美國用戶的敏感資料，恐引發美國司法部介入調查，甚至觸動國安層級的審查機制。在資本市場方面，AppLovin股價16日已連續第三個交易日收黑，20日美股盤前再度大跌約11%，最低一度來到506美元。事實上，該公司過去便爭議不斷，曾遭渾水研究（Muddy Waters Research）等機構指控誇大營運指標，甚至涉嫌從社群平台蒐集用戶資料。彭博社去年10月也披露，美國證券交易委員會（SEC）已對AppLovin的業務展開調查。不過AppLovin基本面表現依然亮眼，公司去年第三季營收年增68%，達14億美元，創下近四年次高單季成長，淨利更暴增92%至8.36億美元，並於去年9月正式納入標普500指數。如今在指控、監管與財報即將公布的多重壓力下，AppLovin能否挺過信任危機，將成為市場接下來緊盯的關鍵變數。