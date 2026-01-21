迎接馬年到來，六福萬怡酒店以「好運開吃、好禮迎春」為主題，推出新春餐飲優惠。六福萬怡酒店表示，人氣吃到飽餐廳「敘日全日餐廳」將於平日推出下殺最低75折優惠，下午茶更有77折，週五雙人用餐只要1666 元，等於每人僅833元就能享受五星酒店的Buffet。
六福萬怡酒店「敘日全日餐廳」即日起至 2月12日推出「2026迎新饗宴 好運開吃」活動，透過社群互動方式回饋賓客。凡於六福萬怡官方Facebook粉絲專頁上的指定貼文「按讚＋分享」，即可享有雙人餐飲優惠。
🟡六福萬怡酒店「敘日全日餐廳」優惠活動一覽：
▪️午、晚餐平日餐期：75 折起，平日雙人優惠價 2600 元，假日雙人優惠價 3200 元
▪️下午茶餐期：77 折優惠，週五雙人 1666 元，週六、週日雙人 1836 元。
▪️說明：本季必嚐「和洋旬味饗宴」以秋冬時令食材入饌，揉合和風細膩與洋式香氣，為新春聚會、親友團圓與年節犒賞提供彈性的用餐選擇。另還有爐烤牛排、生食級干貝柱、南極雪蟹等人氣菜色，通通都可吃到飽。
台北花園大酒店推出草莓季 鹹點、甜點吃到飽每人899元起
台北花園大酒店則宣告，即日起至2月15日推出「莓好時光・饗味新呈」草莓季，館內餐廳打造多款草莓主題料理與甜點，其中自助餐廳「饗聚廚房」平日每位899元起+10%，2月14日情人節加碼菜色，兩位成人同行將贈送草莓熱烤阿拉斯加。
台北花園大酒店內的「饗聚廚房」，將以多國風味入饌詮釋草莓酸甜層次，菜色包括窯烤草莓巧克力披薩、草莓鴨胸披薩，還有草莓巴薩米可烤雞腿、麥年煎魚佐草莓油醋、德國豬腳佐草莓莎莎、草莓蜜汁排骨，以及草莓番茄醬汁拌入香腸的香腸筆尖麵。甜點區推出草莓磅蛋糕、草莓奶酪、草莓巧克力泡芙、草莓塔與草莓慕斯蛋糕，並提供現做雲朵舒芙蕾。
資訊來源：六福萬怡酒店、台北花園大酒店
