我是廣告 請繼續往下閱讀

新北市日前發生重大弒親命案！36歲廖男因金錢問題與父母爆發爭執，17日晚間在住處竟持預藏買好的開山刀，殺害67歲父親及75歲母親，案件直到隔天18日死者遺體被發現後才曝光。落網後廖男冷血供稱「早就想殺了他們」，顯見內心積怨已深，目前已遭檢方聲押。對此，專家吳淑美剖析，這類啃老族族群常因長期脫離社會，將父母的管教視為「控制」，更因「受害者心態」將經濟依賴理所當然化。當金援受阻或碎念摩擦發生，極端暴力便瞬間引爆。而父母常因「面子」與「不忍心」選擇隱忍，卻在無意間助長了悲劇的成形。回顧事件，36歲廖姓獨生子平日無業、長期在家啃老，家中生計全靠年邁父母辛苦擺攤販售25元蔥油餅維持，17日廖嫌疑因與母親發生爭執，隨後父親返家再起口角，沒想到他竟憤而持預藏的開山刀砍死雙親。經檢警初步相驗，67歲廖父全身上下至少有24處刀傷，傷勢集中在後腦與左手臂，雙手傷口顯示曾死命抵抗；75歲許母傷勢則在後腦、背部與雙手留有至少13處刀傷，2名死者合計身中近40刀，且傷勢深可見骨，足見兇嫌殺意堅決、手段極為殘暴。事發後，警方隨即調閱周邊監視器畫面，發現17日晚間9時死者返家後，廖男於9時31分騎車離開住處，隨後即失去聯繫，行徑相當可疑，遂鎖定其為重大嫌疑人，19日晚間6點多，新莊分局巡邏員警在新莊新泰路發現廖男行蹤，立即通報支援警力，成功將他逮捕歸案。廖嫌落網後供稱，從小長期遭受父母的嚴厲管教與肢體打罵，內心積怨已久並萌生殺機，因此早就預謀購買開山刀藏於家中。案發當天，他因不滿母親延遲交付五千元零用錢，隨後又遭到進門的父親碎念，才取出預藏的凶器，接連砍殺雙親釀成弒親悲劇。警方表示，嫌犯落網時身上僅剩587元，被圍捕時短暫顯露緊張神情，但在返程及說明犯案經過時，語調平穩，未表現出後悔或悲傷情緒，全案經警詢後移送新北地檢20日晚間聲押獲准。根據《鏡報》報導，台灣小螞蟻教育關懷協會秘書長吳淑美指出，啃老族往往具備「低挫折容忍度」與「高自尊」的矛盾性格，因長期脫離社會而缺乏成就感，常將父母的管教解讀為「控制」，甚至產生「受害者心態」，認為父母應為其現狀負責並給予「賠償」。雙方衝突核心通常圍繞在金援斷絕與生活摩擦，當生存焦慮爆發時，極端暴力便隨之而來。另一方面，父母常因情感不忍而「無限供應」子女需求，並受限於「面子文化」與「過度犧牲」的心理，這種因脆弱而生的縱容，往往讓父母忽視自身安全，最終導致悲劇發生。