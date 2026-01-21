我是廣告 請繼續往下閱讀

面板廠群創（3481）今（21）日出關首日，以26.2元開出，開盤約10分鐘爆逾10萬張大量，早盤一度翻紅來到28元，隨後跳水翻黑，一度跌至25.5元，下跌逾6%，截至上午10點30分下跌逾3%，成交量超過41萬張。群創年底拉貨動能回溫，9日公布2025年12月合併營收214億元，月增25.18%、年增19.22%；累計2025年全年合併營收達2267億元，年增4.73%。群創2025年第4季合併營收568億元，季減1.82%、年增5.74%。展望後市，研調機構集邦預估，1月上旬電視面板報價可望全面走揚，32吋、43吋、55吋與65吋預計各調漲1美元；IT面板方面，液晶監視器面板價格估持平，筆電用IPS機種則偏弱。法人認為，若電視面板報價續強，對群創與友達等面板廠營運有望形成支撐。不過機殼廠鴻準（2354）19日代子公司華準投資公告處分群創3.99萬張股票，平均處分價格為每股26.6元，交易金額達10.61億元，處分利益達6.6億元，後續將預計再處分5.16萬張股票。