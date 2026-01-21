我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣羽球一哥周天成今（21）日在BWF超級500系列印尼羽球大師賽男單首輪，周天成展現強大統治力，僅耗時41分鐘，便以21：14、21：15直落二橫掃愛爾蘭好手阮日（Nhat Nguyen），不僅收下對戰4連勝，也一掃近期在印度賽爆冷出局的陰霾、晉級男單16強。世界排名第6的周天成，本賽季開局並不順遂，先是在馬來西亞公開賽止步16強，上週轉戰印度更是首輪飲恨。然而，來到充滿回憶的印尼雅加達，周天成狀態迅速回穩。這裡對他意義非凡，曾於2019、2022年在此封王，2025年也闖進決賽奪亞，堪稱其職業生涯的「福地」。此役開局，名列大會第4種子的周天成開局便發動猛烈攻勢，開賽就取得6：1領先，穩定的輸出讓對手阮日難以應付，中場更一度將優勢拉開至13：6，順利以21：14拔得頭籌。進入第二局，儘管阮日開賽搶得2分領先，但周天成隨即調整節奏，一波5：0攻勢立刻奪回主控權。比賽中段雙方陷入拉鋸，對手曾兩度追至僅1分差，但經驗豐富的周天成在8：7時再度爆發，打出一波8：1的驚人攻勢，徹底拉開比分關門成功。周天成此戰獲勝後，成功挺進男單16強，下一場對手將是日本選手渡邊航貴與印度前球王斯里坎特（Kidambi Srikanth）之間的勝方。隨著種子球員如克里斯提（Jonatan Christie）因傷退賽，男單戰局出現變數，重返幸運地的小天若能維持昨日的穩定發揮，極有機會再度挑戰金盃。