國發基金是台積電創始股東，持股比率為6.38%，以台積電1750元計算，潛在利益逾新台幣8500億元。

台美關稅上週底定是15%不疊加關稅，其中條件就是台灣必須為赴美台商籌設2500億美元（約新台幣7.8兆元），目前選擇由國發基金出資、邀集公股、民營銀行共同參與，但並未說明國發基金出資比率。國發會主委葉俊顯今（21）日接受媒體訪問表示，確定不會動到台積電股票。但根據《中央社》報導，葉俊顯表示，國發基金方面，因為立法院幾年前有決議，不能以台積電為股票來質押借款，因此確定不會動到台積電股票。此外，他表示，在保證成數、承保倍數的設計下，1元可以做到25元至40元，因此信保專款規模落在62.5億美元至100億美元；將採分期出資，規劃依廠商實際需求，分5期挹注資金。行政院副院長鄭麗君20日表示，信用保證機制將在既有國家融資保證制度下另設專案，不動用中小企業信保基金，初步規劃保證成數約5至6成、承載倍數約15至20倍，估算實際所需信保專款規模約為62.5億至100億美元，並採5年分期、分階段建立，聚焦在高科技半導體產業。但對於最關鍵的出資比率，國發會昨稱，擬由國發基金出資，並邀集公股、民營銀行共同參與，規模約為62.5億美元（約新台幣1976億元）至100億美元（約新台幣3161億元）之間，並規劃保證倍數為15倍至20倍區間，搭配5成至6成保證成數；規劃依廠商實際需求，分5期挹注資金，並未回答出資比率規劃。