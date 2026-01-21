我是廣告 請繼續往下閱讀

美國總統川普威脅要對歐洲國家加徵新關稅，以換取其控制格陵蘭島的野心，引發了一系列不確定性，恐慌指數VIX飆升，美國股市週二全數走跌，台積電ADR下跌逾4%，拖累台北股市今（21）日開盤下跌10.85點、來到31749.14點，盤中一度下跌逾350點，最低來到31394.91點，失守5日線。恐慌指數VIX飆升，美股四大指數全數走低，道瓊指數下跌870.74點，或1.76%，收48488.59點，那斯達克指數大跌561.065點，或2.39%，收22954.322點，標普500指數大跌143.15點，或2.06%，收6796.86點，費半指數大跌133.218點，或1.68%，收7794.19點。台積電昨日收在1775元，續創收盤新高。今日開盤跳空重挫30元，以1745元開出，最低跌至1740元，最高則為1760元。主要權值股漲跌互見，台達電一度逆勢上漲近半根停板，是權值股中漲幅最大的；鴻海早盤一度翻紅，隨後翻黑下跌逾1%，聯發科則是在平盤震盪。PCB族群有零星點火，鉅橡攻上漲停價72元，南電上漲逾8%，台玻、亞電、燿華上漲逾7%。