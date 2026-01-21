農曆2026年為丙午年，犯太歲的生肖包括屬馬、鼠、牛以及兔，按照傳統習俗民眾通常會安太歲求平安順遂。南港老爺行旅則表示，為守護旅人特別規劃專屬開運活動，於1月26日至3月31日指定平日宿期入住，凡符合犯太歲生肖者，可減免房費最多200元，再贈送趣味祈福勒令刺繡貼紙。
南港老爺表示，今年推出為犯太歲的旅人提供專屬安心優惠，只要透過官網或電話預訂旅人專案，並於1月26日至3月31日指定平日宿期入住，任一入住者不限年紀，在辦理入住時出示相關證明，只要符合犯太歲的四個生肖，包括屬馬、屬鼠、屬牛及屬兔，即可現場數位擲筊。
擲出聖筊可現場折抵200元房費 笑筊也可折100元
根據擲筊結果提供房費減免優惠，若擲出聖筊即一正一反，可現場折抵200元房費；若擲出笑筊即兩正或陰筊即兩反，亦可獲得100元的房費折抵。此外，南港老爺更與在地文創品牌「Hi你好創意設計」合作，隨機贈送每房乙張刺繡貼。這款刺繡貼包含「讓你大賺一波」、「股市漲停」，以及「小人退散」等趣味祈福勒令。
南港老爺表示，迎接新春亦有多項住房優惠。像是針對持有老爺集團住宿券的旅客，指定宿期入住，即可享有延後退房至中午12點的服務，並贈送房卡造型的icash卡乙張，內含100元儲值金。此外，還能以優惠價方式，將自助式早餐升級更換為精緻的午間套餐，享受義法美味饗宴。針對農曆春節深度旅遊的民眾，南港老爺也提供連住優惠，預訂旅人專案任一房型，指定宿期連住2晚以上，即可享有房價9折優惠。
住六福莊、六福萬怡酒店加玩六福村 每人6565元起
此外，亞洲第一家、全台唯一的生態度假旅館-關西六福莊則宣布，
攜手六福村主題遊樂園、台北六福萬怡酒店，即日起推出「樂遊六福假期」 三天兩夜住房專案，旅程橫跨都市與自然。 專案入住日期自即日起至2026年6月30日止， 可入住南港國際五星飯店的台北六福萬怡酒店一晚、 暢玩六福村主題遊樂園兩天， 入住非洲風格與動物為鄰的關西六福莊一晚， 同時再享免費預約制接駁服務，雙人成行每人只要6565元起。
資訊來源：南港老爺行旅、關西六福莊
我是廣告 請繼續往下閱讀
根據擲筊結果提供房費減免優惠，若擲出聖筊即一正一反，可現場折抵200元房費；若擲出笑筊即兩正或陰筊即兩反，亦可獲得100元的房費折抵。此外，南港老爺更與在地文創品牌「Hi你好創意設計」合作，隨機贈送每房乙張刺繡貼。這款刺繡貼包含「讓你大賺一波」、「股市漲停」，以及「小人退散」等趣味祈福勒令。
南港老爺表示，迎接新春亦有多項住房優惠。像是針對持有老爺集團住宿券的旅客，指定宿期入住，即可享有延後退房至中午12點的服務，並贈送房卡造型的icash卡乙張，內含100元儲值金。此外，還能以優惠價方式，將自助式早餐升級更換為精緻的午間套餐，享受義法美味饗宴。針對農曆春節深度旅遊的民眾，南港老爺也提供連住優惠，預訂旅人專案任一房型，指定宿期連住2晚以上，即可享有房價9折優惠。
住六福莊、六福萬怡酒店加玩六福村 每人6565元起
此外，亞洲第一家、全台唯一的生態度假旅館-關西六福莊則宣布，