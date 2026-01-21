我是廣告 請繼續往下閱讀

北捷台北車站、中山站一帶去年12月19日晚間發生兇嫌張文隨機砍人事件，造成4死11傷。北市府去12月26日下午在捷運市府站、市府轉運站舉行第一次高強度危安實兵演練，並將發送細胞簡訊。明日下午台北市政府與交通部將共同辦理台北車站特定區高強度無差別攻擊危安實兵演練，將再度發布細胞簡訊，民眾屆時如果收到CBS細胞簡訊時無須驚慌。北市府今（21）日表示，明日下午2至3點，將辦理台北車站特定區高強度無差別攻擊危安實兵演練，為讓民眾熟悉細胞簡訊接收並達到重大災害事件發生時即時避難效果，本次演練與日前在捷運市政府站的實兵演練一樣，將結合細胞簡訊避難疏散告警訊息發送。目前中央核定內容如下，請各家媒體協助宣導，民眾屆時如果收到CBS細胞簡訊時無須驚慌。 (中文)[演練][疏散避難]1月22日14:05於臺北車站發生重大治安案件，為維護人身安全，請保持冷靜、就近找掩護躲避，避免圍觀。臺北市政府1999(英文)[Drill] [Evacuation]A major incident has occurred on Taipei Main Station.For your personal safety,please remain calm,find cover nearby,and avoid gathering in the crowd. Taipei City Government 1999**發送範圍:臺北車站半徑1公里。