TCL持股過半 2027年正式營運

▲TCL持有51%股份，掌握過半經營主導權。（圖／記者徐銘穗攝）

電視市場白熱化！Sony聚焦PlayStation遊戲生態

品牌續用不變！「日系工藝」能否延續受關注

日系家電黃金盛世畫下句點？未來趨向中國製造主導

▲新公司將沿用Sony與BRAVIA品牌進行銷售，但各界關注產品是否能完保留過往的日系工藝。(圖／品牌提供)

Sony（索尼）發布重大消息，正式與中國家電TCL簽署戰略合作意向備忘錄（MOU），。這不僅是Sony經營策略的關鍵轉型，更被業界視為日系電視全面退場的轉折點，代表未來朝向「日本研發、中國製造、全球銷售」模式。根據雙方協議，新合資公司將全面接手Sony電視、音響產品，從開發、製造、銷售、物流、全球業務主力。。雙方預計於2026年3月底前完成具法律約束力的最終協議，並在取得相關監管批准後，於2027年4月正式啟動新公司營運。Sony核心動機在於資源重整與聚焦高利潤領域，近年全球電視市場競爭白熱化，Sony選擇將低毛利、重資本的製造與供應鏈負擔轉移出去。，官方強調這是「策略夥伴關係」，將Sony長期累積的影像處理技術、音效演算法，結合TCL的顯示面板技術、大規模生產力及垂直供應鏈優勢，目標是推出更具競爭力的產品。然而，隨著開發主導權轉移至TCL體系，產品是否能保留過往「日系工藝」最大特色，也成為市場熱議焦點。回顧過去10年，日系電視產業已歷經劇烈洗牌，Sharp與Toshiba先後落入中資企業手中，Panasonic大幅縮減產線。隨著TCL憑藉規模經濟與成本優勢崛起，未來電視產業將更趨「中國製造主導」，而品牌僅剩象徵意義。