2026年高雄市長選戰藍綠對決態勢逐漸明朗，國民黨由立委柯志恩迎戰民進黨立委賴瑞隆。根據《ETtoday》最新民調結果，柯志恩目前支持度領先賴瑞隆6.3個百分點。對此，媒體人董智森分析，雖然綠營勢必全力反撲，市長陳其邁也會親上火線輔選，不過高雄人很愛尊嚴，「這個尊嚴會給韓國瑜，也會再給柯志恩的」。董智森20日在政論節目《國民大會》中直言，外界不必低估民進黨的動員力，什麼內部裂痕，到了投票那一刻都會歸隊，因此這份民調其實反而會讓綠營提高警覺，對柯志恩來說未必是好消息。不過，董智森也指出，高雄選民近來開始對某些長期存在的問題重新思考，以近期引發熱議的土方與開挖爭議為例，相關規範自今年元旦起突然大幅調整，背後原因正是過去多次檢舉未果，直到柯志恩介入，自媒體拍攝、主流媒體跟進報導後，才全面曝光，這讓不少高雄人原本的榮耀感，瞬間崩解。董智森進一步批評，高雄這片美麗土地，近年卻被民進黨「開腸破肚」般開發，這類爭議勢必回頭衝擊市長陳其邁，以及陳其邁全力支持、選區正好位於爭議區域的邱議瑩，「自己的選區被挖成這樣，怎麼可能完全不知情？」此外，大樹地區多達51公頃土地遭剷平鋪設光電板，也讓外界質疑這是否真的是環保與綠能的正確示範，對民進黨形象造成不小殺傷力。談到柯志恩的角色，董智森形容她是「清新的學者」，進入高雄政壇後，成功營造出不同於以往的形象，讓不少選民產生耳目一新的感受。然而，他也提醒，正因為目前民調出現這樣的結果，綠營勢必全面戒備，畢竟2018年時，民進黨正是低估了韓國瑜，才讓選情出現翻轉。董智森指出，這場選戰不只是藍綠之爭，更是一場對陳其邁執政成績的驗收，陳上任已超過6年，究竟做得好不好？若賴瑞隆最終落敗，勢必被外界解讀為陳其邁市政表現不佳，才未獲老百姓肯定，因此陳必然傾全力輔選；反之，若能漂亮勝出，甚至可能成為陳其邁政治生涯的加分項，「搞不好會選總統」？董智森也直言，民進黨內部其實存在許多微妙的權力平衡，一旦綠營長期執政的高雄或台南失守，身兼民進黨主席的總統賴清德，勢必得下台負責。就目前局勢而言，董智森認為，柯志恩拿下高雄的可能性，甚至高於謝龍介挑戰台南成功的機率。他最後強調，高雄人很愛尊嚴，而這個尊嚴會給韓國瑜，也會再給柯志恩的。